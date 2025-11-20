Frankreich-Freunde: Sie bringt französisches Flair nach Donaueschingen

Die Deutsch-Französische Gesellschaft besetzt diverse Posten neu und blickt auf ein Jubiläumsjahr voller Höhepunkte. Und es gibt eine neue Vizepräsidentin.

Mit dem französischen Markt und Chanson-Abenden bringt die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) französische Stimmung in die Stadt. In diesem Jahr feierte der Verein sein 60-jähriges Bestehen. Die Präsidentin der DFG, Nicole Nivoley, hob bei der Hauptversammlung die Aktivitäten und Höhepunkte des Vereinsjahres hervor. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Höhepunkte Die Jubiläumsfeier fand, verbunden mit der Ehrung langjähriger Mitglieder, im Foyer der französischen Garnison statt. Weitere Höhepunkte waren laut Nivoley unter anderem der Neujahrsempfang, der gemeinsam mit der Deutsch-Japanischen und der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft wurde, das Dîner en Blanc im Schlosspark sowie die Oktoberfahrt zur Revue Show im Royal Palace in Kirrwiller.

Wahlen Es wurden diverse Posten neu besetzt: Nicole Nivoley fungiert weiter als Präsidentin der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Jacky Fritzinger als Schatzmeister und Gabriele von Kries als Pressereferentin. Heike Föhrenbach wurde als neue Vizepräsidentin für den zurückgetretenen Georg Föhrenbach gewählt. Die Beiratsmitglieder, Inge-Grete Hagen, Bernhard Kaiser, Sabine Küspert, Thomas Küspert und Sandrine Wallerich, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als neues Beiratsmitglied wurde Carla von Seld gewählt. Die Internetseite wird in Zukunft vom neuen Mitglied Lucien Honti gepflegt.

Nicole Nivoley dankte dem bisherigen Vizepräsidenten, Georg Föhrenbach, für seinen mehrjährigen Einsatz für den Verein. Bislang hatte er auch die Internetseite betreut.

Engagement für deutsch-französische Freundschaft

Lob für Engagement Bürgermeister Severin Graf überbrachte die Grüße von Oberbürgermeister Erik Pauly und bedankte sich für das große Engagement der DFG, die Werte der deutsch-französischen Freundschaft zu pflegen und lebendig zu halten.

Dank an die Präsidentin Zum Abschluss dankte der Verein Nicole Nivoley für ihren langjährigen Einsatz. Seit nunmehr acht Jahren führe sie den Verein mit großem Herzblut und unermüdlichem Engagement.