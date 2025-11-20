Frankreich-Freunde: Sie bringt französisches Flair nach Donaueschingen

Die Deutsch-Französische Gesellschaft besetzt diverse Posten neu und blickt auf ein Jubiläumsjahr voller Höhepunkte. Und es gibt eine neue Vizepräsidentin.
Mit dem französischen Markt und Chanson-Abenden bringt die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) französische Stimmung in die Stadt. In diesem Jahr feierte der Verein sein 60-jähriges Bestehen. Die Präsidentin der DFG, Nicole Nivoley, hob bei der Hauptversammlung die Aktivitäten und Höhepunkte des Vereinsjahres hervor. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.