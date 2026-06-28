1 Die französische Polizei hat die Unglücksstelle abgesperrt. Foto: Patrick Seeger/dpa Beim Absturz eines Flugzeugs in der Nähe von Nancy in Frankreich sind alle Insassen ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben handelte es sich um den Piloten sowie zwei Gruppen von Fallschirmspringern.







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Nancy - Beim Absturz eines zivilen Flugzeugs in Nordostfrankreich sind am Sonntag elf Menschen ums Leben gekommen. Wie französische Medien unter Bezug auf Rettungskreisen berichteten, handelte es sich um den Piloten sowie zwei Gruppen von jeweils fünf Fallschirmspringern. Das Flugzeug war am Sonntag zuvor vom Flugplatz Nancy-Essey gestartet.