Frankreich: Ein Kind tot, sieben krank – zwei Metzgereien geschlossen

1 In Frankreich müssen zwei Metzgereien schließen (Symbolbild). Foto: imago images Eine Serie schwerer Durchfallerkrankungen bei Kindern gibt den Behörden in Nordfrankreich Rätsel auf. Nun werden zwei Metzgereien geschlossen. Ist verunreinigtes Fleisch der Auslöser?







Nach einer Serie bedrohlicher Durchfallerkrankungen bei Kindern mit einem Todesfall in Frankreich haben die Behörden zwei Metzgereien in Saint-Quentin vorsorglich schließen lassen. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Mehrzahl der Kinder Fleisch aus den Metzgereien gegessen habe, teilte die Präfektur mit. Acht Kinder aus der 53.000-Einwohnerstadt Saint-Quentin oder der Umgebung kamen in die Klinik. Bei fünf von ihnen trat eine seltene Form von akutem Nierenversagen auf, an dem ein zwölfjähriges Kind inzwischen gestorben ist.