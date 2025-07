Frankreich: Bericht: Erzieher brät Ei in Pfanne auf heißem Schulhofboden

2 Der Erzieher will darauf aufmerksam machen, wie schlecht das Gelände seiner Mittelschule für Hitze gemacht ist. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Inmitten der Hitzewelle in Frankreich brät ein Pädagoge ein Ei auf dem Schulhof. Klingt witzig? Hat aber einen ernsten Hintergrund.







Quissac - Auf dem brutzelnd heißen Schulhofboden hat ein Erzieher in Südfrankreich einem Bericht zufolge ein Ei gebraten. Der Pädagoge stellte eine Pfanne auf dem Boden ab, wartete eine halbe Stunde und schlug dann ein Ei hinein, das in kürzester Zeit fertig gebraten war, wie der Lokalsender France Bleu berichtete. In einem Video ist zu sehen, wie der Mann am Ende seines Experiments die Temperatur am Stiel der Pfanne misst und mit gut 80 Grad Celsius angibt.