Frankreich: Angreifer verletzt drei Frauen in Pariser Métro mit Stichwaffe

Ein Angreifer hat am Freitagnachmittag in der Pariser Métro drei Frauen mit einer Stichwaffe verletzt. Die Taten ereigneten sich an drei Stationen im Zentrum, der Täter ist flüchtig.

Ein Angreifer hat in der Pariser Métro drei Frauen mit einem Messer verletzt. Die Angriffe ereigneten sich am Freitagnachmittag an drei Métro-Stationen im Zentrum der Stadt, wie der Verkehrsbetrieb RATP mitteilte. Der Täter konnte zunächst flüchten, wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft jedoch am frühen Abend gefasst.

Laut den Ermittlungsbehörden schlug der Täter an den Stationen République, Arts et Métiers und Opéra zu, die alle an der gleichen Métro-Linie liegen. Der Mann sei auf Aufnahmen von Überwachungskameras identifiziert und dank der Ortung seines Handys nördlich von Paris festgenommen worden.

Der französische Innenminister Laurent Nunez hatte die Sicherheitsbehörden in der vergangenen Woche zu „maximaler Vorsicht“ im Vorfeld der Silvesterfeiern aufgerufen. Wegen der „sehr hohen terroristischen Bedrohung“ und einer „Gefahr von Störungen der öffentlichen Ordnung“ sollten im ganzen Land die Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden. Notwendig sei eine „sichtbare und abschreckende Präsenz“ von Sicherheitskräften. Besondere Vorsicht mahnte Nunez für die öffentlichen Verkehrsmittel an.