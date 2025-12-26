Frankreich: Angreifer verletzt drei Frauen in Pariser Métro mit Stichwaffe

Ein Angreifer hat am Freitagnachmittag in der Pariser Métro drei Frauen mit einer Stichwaffe verletzt. Die Taten ereigneten sich an drei Stationen im Zentrum, der Täter ist flüchtig.
Ein Angreifer hat in der Pariser Métro drei Frauen mit einem Messer verletzt. Die Angriffe ereigneten sich am Freitagnachmittag an drei Métro-Stationen im Zentrum der Stadt, wie der Verkehrsbetrieb RATP mitteilte. Der Täter konnte zunächst flüchten, wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft jedoch am frühen Abend gefasst.