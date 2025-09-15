Frankfurter Flughafen: Freiwillige sollen neues Flughafen-Terminal testen

1 Bevor das neue Terminal in Betrieb geht, plant der Flughafenbetreiber Fraport einen Testlauf. (Archivbild) Foto: Lando Hass/dpa Das neue Terminal 3 soll 2026 in Betrieb genommen werden – vorher laufen Tests mit Komparsen. Wer mitmachen will, kann sich jetzt anmelden und erhält eine Aufwandsentschädigung.







Frankfurt/Main - Vor der Eröffnung des neuen Terminals 3 am Frankfurter Flughafen will der Flughafenbetreiber Fraport den Neubau im Probebetrieb testen. Dafür sucht Fraport nach eigenen Angaben etwa 8.000 Erwachsene, die die Abläufe durchspielen: von der Anreise mit der neuen Sky-Line-Bahn oder dem Auto, über den Check-in und die Sicherheitskontrollen bis zum Boarding. Zusätzlich testen die Komparsen den Ablauf von ankommenden sowie umsteigenden Passagieren.