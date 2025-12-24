Frankenstammtisch: Darum heißt Frankens Exklave im Zollernalbkreis Albstadt-Laufen

Sie haben sich nicht nur über die Coronavirus-Pandemie gerettet, sondern sind sogar gewachsen: Der Frankenstammtisch Zollernalb trifft sich jeden ersten Montag im Monat.
Was in Mössingen geht, geht im Zollernalbkreis auch: Das hatte sich 2019 Pastor Walther Seiler von der evangelisch-methodistischen Kirche in Albstadt, gedacht: Zusammen mit einer unterfränkischen Landsfrau gründete der gebürtige Ansbacher aus Mittelfranken den „Frankenstammtisch Zollernalb“, der sich anfangs in „Josis Klause“ in Ebingen traf.