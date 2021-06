Frank Rieg jetzt in Bruchsal

1 Frank Rieg vor seinem neuen Arbeitsplatz: dem Schloss Bruchsal mit Blick auf Park und Brunnen. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten

25 Jahre lang war Frank Rieg als Geschäftsführer der Bad Wildbader Staatsbäder Palais Thermal und Vitaltherme eine Institution in der Stadt. Zum 1. April dieses Jahres wechselte er vom Staatsbad zu "Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg" (SSG), eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg.

Bad Wildbad/Bruchsal - Wir haben uns mit Frank Rieg über seine neue Tätigkeit unterhalten, seinem beruflichen Wechsel vom "Bademeister" zum Schlossherrn – und darüber, ob er "seine" Bäder ­vermisst.

Vom "Bademeister" zum "Schlossherr" – das klingt wie ein ziemlicher Aufstieg: Können Sie kurz erklären, welche Tätigkeiten in Ihren neuen Zuständigkeitsbereich fallen?

Ja, das ist in der Tat eine spannende neue Aufgabe. Ich bin seit 1. April verantwortlich für den Betrieb, die Besucherbetreuung und das Personal von 62 optisch beeindruckenden, kulturhistorisch bedeutenden Denkmalensembles, die dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Können Sie etwas über die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg erzählen? Und wie unterscheidet sich ihr neuer Job heute von dem als Thermenchef in Bad Wildbad?

Die Staatlichen Schlösser und Gärten öffnen, vermitteln, entwickeln und bewahren landeseigene historische Kulturdenkmäler. Mit rund 480 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen werden die Monumente bei Veranstaltungen, Führungen und Besichtigungen präsentiert und vermarktet. Die Staatlichen Schlösser und Gärten sind der mit Abstand größte kulturtouristische Anbieter in Baden-Württemberg. Sie hatten 2019 vier Millionen Besucher und Besucherinnen. Das sind doppelt so viel wie die Besucher und Besucherinnen aller zwölf Landesmuseen zusammen. Problemlöser bin ich bei beiden Jobs, manche Aufgaben ähneln sich, aber eine Therme ist nicht vergleichbar mit einem Kloster oder Schloss, vor allem weil sie auch anders genutzt wird und bei Thermalbädern viel Technik dahinter steht.

In Bad Wildbad gibt es ja auch noch viele landeseigene Gebäude und den Kurpark? Sind Sie da auch in irgendeiner Weise zuständig?

In Bad Wildbad bin ich nicht mehr in die Führung der landeseigenen Einrichtungen eingebunden. Jetzt beschäftigen mich Fürstensitze, Ritterburgen, ehemalige Zisterzienserklöster, Grabkapellen, keltische Stadtanlagen und römische Badruinen.

Was hat sich für Sie geändert?

Die alleinige Verantwortung, so wie in Wildbad, muss ich nicht mehr tragen. Dafür trage ich jetzt die gesamte Verantwortung für alle elf regionale Profit-Center der Staatlichen Schlösser – wir nennen sie Ortsverwaltungen – mit ihren rund 430 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, über 20 verpachtete Gastronomiebetriebe, alle Schloss-Shops und Vermietungen vom Bodensee bis in die Kurpfalz.

Und wie kam es zu dem Wechsel? Haben Sie sich auf die Stelle beworben?

Die Stelle war beim Land ausgeschrieben und ich habe mich beworben, in Abstimmung mit meinem Aufsichtsrat.

Wo arbeiten Sie jetzt? Im Schloss? Und wohnen Sie noch in der Region?

Ich arbeite im Schloss in Bruchsal mit Blick auf den Schlosspark und seine sprudelnden Brunnen, aber ich wohne weiterhin in Bad Wildbad mit Blick in den Schwarzwald.

Sie sind ja auch im Vorstand des KiWi-Kinos. Engagieren Sie sich hier weiter?

Für den Kinoverein engagiere ich mich gerne weiter. Dieses kulturelle Kleinod ist für Bürger und Gäste wichtig.

Ist Ihnen der Wechsel leichtgefallen und haben Sie sich schon eingearbeitet?

Hätten die Bäder wie gewohnt geöffnet gehabt, wäre mir der Wechsel sehr viel schwerer gefallen. Nicht zuletzt die vielen netten Kollegen haben es mir aber auch erleichtert.

Wie lange waren Sie genau in Bad Wildbad? Vermissen Sie die Stadt und die Bäder nach so langer Zeit?

Ich war 25 Jahre Geschäftsführer in Bad Wildbad. Jetzt werde ich die Bäder auch weiterhin genießen. Als Einwohner ist das purer Luxus.

Werden Sie ab und zu einen Blick darauf werfen, wie sie "Ihre" Thermen in den kommenden Jahren entwickeln?

Nach so langer Zeit kann man sich nicht von der Bäderlandschaft komplett entfernen, sodass ich sicher immer mal wieder einen Blick auf die Entwicklung der Thermen und Freizeitbäder in Deutschland werfen werde.