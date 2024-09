Frank Dupree beim Bergstadtsommer: Wieso der Allround-Musiker immer wieder gerne nach St. Georgen kommt

1 Frank Dupree wirkt bei den Abschlusskonzerten des Bergstadtsommers mit. Foto: Raphael Steckelbach

Seine Karriere hat Musiker Frank Dupree schon an viele Orte auf der Welt geführt – auch schon nach St. Georgen zum Bergstadtsommer, wo er stets gerne zu Gast ist. Dieses Jahr ist er ebenfalls mit von der Partie. Im Gepäck hat er etwas Besonderes.









Sein Debüt mit dem London Symphony Orchestra, einem der Top-Orchester der Welt steht für Frank Dupree im Dezember an. Ein absoluter Jahreshöhepunkt, wie er sagt. Doch zunächst kommt er in den Schwarzwald – für ein anderes Glanzlicht: Am Freitag, 6., und Samstag, 7. September, steht Dupree beim Bergstadtsommer auf der Bühne. Im Interview verrät er, was die Besucher der beiden Abschlusskonzert erwartet, warum er immer wieder gerne zum Festival kommt und welcher Geburtstag gefeiert wird.