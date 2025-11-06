Frank Bonath kandidiert: Katze ist aus dem Sack – er will Landrat im Kreis Rottweil werden

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Der FDP-Landtagsabgeordnete Frank Bonath kandidiert als Landrat. Warum es ihn nach Rottweil zieht, und erste Stimmen aus dem Kreistag.
Nach 24 Jahren mit Wolf-Rüdiger Michel wählt der Rottweiler Kreistag am 23. März 2026 einen neuen Landrat. Vor zwei Wochen hat die Bewerbungsfrist begonnen. Jetzt steht fest: Frank Bonath (53) aus Villingen-Schwenningen hat seinen Hut in den Ring geworfen und ist damit der erste öffentlich bekannte Anwärter auf den Landratsposten.