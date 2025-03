Verfügungsbudget und SMV-Forum: Die Freie Liste Ettenheim (FLE) und die SPD im Gemeinderat der Stadt setzen sich für eine noch stärkere Einbindung und Beteiligung von Heranwachsenden in die Kommunalpolitik ein.

Bei der Verabschiedung des Haushalts 2025 machten sie dies kürzlich deutlich.

Lesen Sie auch

Unsere Redaktion hat mit den Fraktionssprechern Marion Fleig (FLE) und Wolfgang Mutter (SPD) gesprochen und sie nach ihren genauen Vorstellungen und Plänen zur stärkeren Jugendbeteiligung in Ettenheim gefragt.

Frau Fleig, in der Haushaltsrede der FLE haben Sie als Sprecherin die Aufnahme eines „Verfügungsbudgets“ für Jugendliche in den neuen Haushalt begrüßt. Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Dem Seniorenrat steht jährlich ein Budget von 5000 Euro zur Verfügung. Da es aber keine Jugendvertretung gibt, stehen für Jugendliche auch keine finanziellen Mittel bereit, über deren Verwendung sie selbst entscheiden können. Deshalb hat die Freie Liste Ettenheim vorgeschlagen, ein Budget von 3000 Euro für Anliegen der Jugendlichen vorzusehen. Immerhin gibt es fast tausend Jugendliche im Alter von 13 bis 21 Jahren in Ettenheim und den Ortsteilen.

Der Antrag kam ja aus Ihrer Fraktion. Gibt es Vorbilder für ein solches Modell?

In Gemeinden mit einem Jugendgemeinderat verfügt dieser meist über ein eigenes Budget. Vorbild für unsere Idee war der „Lahrer Stadtgulden“, bei dem Bürgerinnen und Bürger Projektvorschläge einreichen und auch über die Verwendung abstimmen können.

Wer könnte Anspruch auf dieses Budget geltendmachen? Wie soll über dieVerwendung entschieden werden und wer würde die Verwendung des Geldes kontrollieren?

Eine Möglichkeit wäre entsprechend dem „Lahrer Stadtgulden“, dass Jugendliche Vorschläge einreichen können und dann auch über die Projekte abstimmen. Ideal wäre das über eine einfache und leicht zugängliche digitale Beteiligungsform. Eventuell könnte auch ein neues „SMV-Forum“ („Schüler-Mit-Verantwortung-Forum“) in die Budgetverwendung einbezogen werden. Diese und andere organisatorische Fragen (zum Beispiel jährliches oder zweijährliches Budget) wären noch zwischen Verwaltung und Gemeinderat zu klären, ebenso wer für Umsetzung und Kontrolle zuständig ist.

Herr Mutter, FLE und SPD haben im Gemeinderat eine weitere Initiative zugunsten Jugendlicher beantragt: die Einrichtung eines „SMV-Forums“. Was hat man darunter zu verstehen?

Dabei soll den Jugendlichen zwei Mal im Jahr die Möglichkeit gegeben werden, ihre Anliegen und Wünsche dem Gemeinderat vorzutragen. Bisher hat ja Bürgermeister Metz immer wieder das Gespräch mit Schülern der weiterführenden Schulen gesucht. So mancher Impuls aus diesen Gesprächen ist auch realisiert worden. Dieser Austausch zwischen Jugendlichen und Gemeinderat soll in einem solchen Forum institutionalisiert werden.

Wie schätzen Sie dieChancen für die Einrichtung eines „SMV-Forums“ in Ettenheim ein? Wer entscheidet darüber?

In Vorgesprächen mit Schülerinnen und Schülern ist unsere Idee auf große Zustimmung gestoßen. Wir sind sicher, dass auch die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat das Forum begrüßen. Der Rat hat sich bisher immer offen gezeigt für Meinungen und Anregungen von außen.

Wie würde nach Ihrer Vorstellung ein solches Forum organisiert? Wer würde es steuern?

Nach unserer Vorstellung delegieren die SMVs der sechs weiterführenden Schulen unserer Stadt jeweils zwei Schüler aus Ettenheim in dieses Forum. Begleitet werden könnte das Forum beispielsweise vom Jugendbeauftragten der Stadt.

Angebote für die Jugend

Einige Angebote im Bereich der Jugendbeteiligung gibt es in Ettenheim bereits. So wird etwa, erklärt die Stadt auf ihrer Webseite, seit vielen Jahren eine offene und projektbezogene Beteiligung von Jugendlichen an Planungs- und Entscheidungsprozessen praktiziert. „Im Rahmen von Politikworkshops, Jugendforen und ‚Hearings‘‚ sowie bei Aktionen, wie ‚Triff den Bürgermeister‘ und bei Unterrichtsbesuchen durch den Bürgermeister können Kinder und Jugendliche ihre Anliegen und Ideen einbringen, mitgestalten und mitsprechen“, heißt es. Zudem gibt es das Jugendbüro der Stadt, das zuständig ist für die Kinder- und Jugendarbeit in Ettenheim sowie für die zahlreichen Sommerferienangebote. Jugendräume mit Jugendtreffs gibt es in Ettenheim sowie in Wallburg. Weitere Informationen zu den Treffs und deren Angeboten gibt es online auf der Webseite der Stadt.