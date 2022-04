1 So ähnlich soll die Zufahrt zum geplanten Netto-Markt von der Wilhelm-Kraut-Straße einmal aussehen. Foto: Link

Einige Fragen sind noch offen, die Gemeinderäte wollen sich noch besser in den Fraktionen beraten: Deshalb der hat Technische Ausschuss die Entscheidung über zwei Bebauungspläne für die in Balingen und Weilstetten geplanten Netto-Märkte vertagt.















Balingen - Gegen den geplanten Netto-Markt zwischen Goethe- und Wilhelm-Kraut-Straße haben Anwohner gut 15 Seiten an Einwänden vorgebracht. Den Beschluss über eine Billigung dieses Bauvorhabens der Volksbank Hohenzollern-Balingen hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats am Mittwochabend erstmal vertagt.

Über die Fraktionen hinweg herrschte in dem Gremium Einstimmigkeit darüber, über den "vorhabenbezogenen Bebauungsplan" für diesen Bereich nochmals zu beraten und einen Beschluss erst in einer der kommenden Gemeinderatssitzungen zu fällen. Klaus Dieter Schwabenthan (Freie Wähler) begründete seinen Antrag zur Vertagung damit, dass er nicht die Notwendigkeit sehe, wenige 100 Meter vom Gewerbegebiet Gehrn einen weiteren Lebensmittelmarkt anzusiedeln.

"Hat man mit denen schonmal gesprochen?"

Dietmar Foth (FDP) unterstützte diesen Antrag und äußerte Überraschung, wie viele Einwände gegen das Vorhaben von Nachbarn kamen: "Hat man mit denen schonmal gesprochen?"

Ja, sagte Sabine Stengel, Leiterin des Stadtplanungsamts: Ein Teil der Anwohner habe sich die Pläne angeschaut und sei beraten worden; deren Bedenken seien aber geblieben und schriftlich eingereicht worden.

Nein, sagen einige der Betroffenen

Nein, sagten hingegen einige der Betroffenen, die die Sitzung auf der Zuhörertribüne verfolgten: Es sei lediglich Glück und der Berichterstattung des Schwarzwälder Boten zu verdankengewesen, dass sie mitbekommen hätten, dass der Bebauungsplan zur Billigung anstand. "Uns hat niemand angeschrieben", ärgerte sich eine Bewohnerin des Rilkewegs. Sie und andere Anlieger fühlen sich mit ihren Einwänden von der Stadtverwaltung und dem Bauherrn nicht ernstgenommen.

Ulrich Teufel (SPD) war ebenfalls für eine Verschiebung der Abstimmung. Er kritisierte, dass die Volksbank ein Junktim aufgestellt habe: Wenn der Markt in Balingen abgelehnt würde, werde auch der in Weilstetten geplante nicht gebaut. Man müsse zudem diskutieren, ob die Ansiedlung des Nahversorgers in der Kraut-Straße die mögliche neue Innenstadtmärkte behindere.

Alle Gemeinderäte stimmen für die Vertagung

Letztlich votierten alle Mitglieder des Technischen Ausschusses für die Vertagung beider Bebauungspläne – dem in Balingen und dem geplanten "Nahversorgungszentrum Grauenstein" in Weilstetten. Die Gemeinderäte haben damit noch einige Wochen Zeit, ihre Position zu beiden Vorhaben zu konsolidieren und sachgemäß zu entscheiden.

Einigen Einwänden der Anwohner hatte Balingens Baudezernent Michael Wagner vor der Vertagung widersprochen. Er äußerte etwa Unverständnis für das "Gefühl des Bedrängtseins" der südlichen Nachbarn im Rilkeweg: Der dreigeschossige Neubau habe inklusive Grünstreifen 18 Meter Abstand zu deren Grundstücksgrenze.

Baudezernent Michael Wagner hält Plan für zustimmungsfähig

Mit dem Bauherrn, der Volksbank, habe das Stadtbauamt intensive Gespräche geführt, um einige Problemfelder rund um das geplante Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu beseitigen. So soll es beispielsweise von der Wilhelm-Kraut-Straße her lediglich eine Zufahrt geben, aber keine Abfahrt. Vom Parkplatz des Netto-Markts gelangt man nach dem Einkauf dann nur über die Goe­thestraße.

Insgesamt bezeichnete Wagner das Vorhaben in seiner jetzigen Form als "eine tragfähige Lösung, was Lärmschutz, Begrünung und nachbarschaftliche Konflikte betrifft". Die wirtschaftliche Nutzung des Geländes mit 800 Quadratmetern Fläche für den Lebensmittel-Discounter halte er für zustimmungsfähig. Darüber entscheidet der Balinger Gemeinderat im April oder Mai.