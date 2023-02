1 Im Ettenheimer Rathaus ist man mit dem Haushaltsplan 2023 sehr zufrieden. Auch die Gemeinderatsfraktionen lobten das geschnürte Paket. Foto: Ehrlich (Archivbild)

Bürgermeister Bruno Metz kann dem Ettenheimer Haushalt viel Positives abgewinnen. Die Stadt schnürt 2023 ein Paket von 65 Millionen Euro, größter Investitionspunkt ist das neue Rettungszentrum. Von den Fraktionen gab es Lob.















Ettenheim - "Ein gutes Zahlenwerk und damit einen guten Fahrplan für 2023" nannte Bürgermeister Metz den "Haushalt der Chancen für die Stadt und ihre Bewohner". Aufgrund der soliden Finanzgrundlage könne man weitestgehend vermeiden, dass die großen Unsicherheiten durch die zahlreichen Krisenherde die Bürger mehr belasten.

Als Problem sieht Metz, "dass uns die permanent steigenden Standards an Verwaltungshandeln und an die Ausstattung unserer Einrichtungen das Leben schwer machen". An der Situation der Kindergärten machte der Bürgermeister dies deutlich. In den vergangenen 15 Jahren habe sich die Zahl der Kindergartenkinder in Ettenheim um 20 Prozent erhöht; das pädagogische Personal habe in den Einrichtungen im gleichen Zeitraum um 114 Prozent und die Ausgaben für die öffentlichen Träger um 293 Prozent zugenommen. Vergleiche ließen sich, so Metz, auch im Bereich der Pflegeeinrichtungen anführen. "Hier werden allein in Ettenheim hohe Millionenbeträge verbrannt", so das Stadtoberhaupt. Gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Viele der geplanten Investitionen seien der Stadt möglich aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückliegender Jahre. Beispielhaft nannte Metz die geplante Glasfaserverkabelung, die Erweiterung des Kindergartens Fürstenfeld, den Neubau auf den Espen, die Einrichtung der neuen Mediathek im bisherigen Volksbankgebäude und die Erneuerung des Skaterplatzes auf den Espen für die Jugend. Etliches investiere die Stadt auch in Klimaschutz-Maßnahmen, in neuen Wohnraum, in neue Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft.

Seine Einschätzung eines "ausgewogenen, zukunftsorientierten Zahlenwerks" sei das Produkt der Verwaltung – Kämmerer Alexander Ruchti an erster Stelle – sowie einer konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. Die einstimmige Zustimmung zum neuen Haushalt verdeutlichte dies ebenso wie die Stellungnahmen der Fraktionssprecher.

Heinz Ketterer (CDU) zog ein positives Fazit: "Dem Kämmerer ist es mit seinem Team gelungen, einen für alle Beteiligten sehr gut annehmbaren Investitions- und Haushaltsplan zu erstellen." Die Sitzungen des Haushaltsausschusses hätten den Raum geboten, die Hintergründe eines Für oder Wider für so manchen Wunsch zu verstehen. Beim neuen Zahlenwerk müsse man so mancher Unsicherheit aufgrund der weltweiten Krisen Rechnung tragen. Es sei nicht einzuschätzen, welche Auswirkungen Ukraine-Krieg, Energiekrise und Klimawandel auch auf den städtischen Haushalt hätten.

Thomas Dees (Freie Wähler) fragte, ob die Struktur der Ausschuss-Sitzungen nicht überdacht werden sollte. Die Verwaltung habe mit der Priorisierung der Investitionen ganz im Sinne des Gemeinderats geplant. Im Gesamtergebnishaushalt seien im Zuge der Sitzungen nur an 34 Kostenstellen und im Investitionsplan an 25 Positionen kleinere Änderungen vorgenommen worden. Wie alle anderen Fraktionssprecher würdigte auch Dees die gute Vorarbeit der Verwaltung und das konstruktive Miteinander der Räte.

Sabine Meier (Freie Liste Ettenheim) stellte fest, dass die Frage " Sparen oder Investieren?" gerade in Krisenzeiten wie den derzeitigen gemein sei. Auch im Vorfeld des neuen Haushalts sei die Freie Liste als Mahner im Blick auf neue Schulden aufgetreten. Schulden seien nur dann zu rechtfertigen, wenn sie zukunftsfähig und nachhaltig sind. Mehr und mehr nähere sich die Stadt der von der Freien Liste vor Jahren vorgegebenen Zielsetzung, sich dem Landesdurchschnitt anzunähern. "Hoffen wir, dass diese positive Entwicklung anhält", so Meier. Ihre Fraktion begrüße vor allem Investitionen in Kinder, Bildungsarbeit und bezahlbaren Wohnraum. Grundsätzlich seien Erhaltung, Sanierung und energetischer Verbesserung dem Neubau vorzuziehen. Besonders löblich sei das breite bürgerschaftliche Engagement.

Wolfgang Mutter (SPD) sieht den Haushaltsplan in Zeiten "schwerwiegender politischer Krisen" mit sich abzeichnenden Auswirkungen des Klimawandels in einer "Zeitenwende" angesiedelt. Dass der von der Verwaltung vorgelegte Entwurf "nicht den Geist einer strikten Sparpolitik atmet", begrüße die SPD ausdrücklich. Statt zu sparen, sei es wichtig, dass auch die öffentliche Hand den Unternehmen Aufträge erteile, um eine nachlassende Konjunktur mit zunehmender Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Der städtische Etat sei von Mut und Zuversicht geprägt, wobei eine realistische und verantwortungsvolle Einschätzung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt nicht aus dem Blick gerate. Begrüßt würden von der SPD-Fraktion ausdrücklich die sozial- und klimapolitischen Maßnahmen. 100 sozialgeförderte Wohnungen in Metz’ Amtszeit wären perfekt.Info – 1,6 Millionen Euro SchuldenIm Ergebnishaushalt sieht der Haushalt ein Ergebnis von minus 847 500 Euro vor. Unter Einbeziehung der zu erwartenden positiven Ergebnisse aus den Vorjahren könne ein Ausgleich erreicht werden. Im Finanzhaushalt entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1,371 Millionen Euro. Für für Investitionen und Investitionsfördermaßen gibt die Stadt 2023 13,939 Millionen Euro aus. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden rund 2,1 Millionen Euro neue Darlehen aufgenommen. Die Netto-Neuverschuldung liegt bei rund 1,6 Millionen Euro. Darin enthalten ist ein rentierlicher Abwasseranteil von rund 1,413 Millionen Euro. Ebenfalls eingeplant sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10,59 Millionen Euro.