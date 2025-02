Fragerunde im Gemeinderat: Anbaupläne für Feuerwehr Tonbach werden wohl 2026 konkret

1 Die „Alte Krone“ steht nicht mehr, aber mit einem 3D-Scanner wurde das alte Gebäude für die Nachwelt digitalisiert. Foto: Monika Braun

Für das Bauvorhaben am Haus des Gastes in Tonbach, das mit einem Anbau auch als Feuerwehrhaus dienen soll, ist 2025 nur die Planungsrate im Haushalt vorgesehen. In der Fragerunde des Gemeinderats ging es aber auch um etliche weitere Themen wie den Abriss der „Alten Krone“.









Bei der Fragestunde des Gemeinderats Baiersbronn in der jüngsten Sitzung gab es gleich zwei Nachfragen zum Planungsstand des Feuerwehrhauses in Tonbach. Manuel Kalmbach (CDU) und Udo Keck (FWV) fragten, wann der geplante Anbau an das Haus des Gastes in Tonbach startet und ob bereits entsprechende Förderungen beantragt wurden.