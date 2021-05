Freibad Calw-Stammheim öffnet am 3. Juni

1 Noch herrscht gähnende Leere im Stammheimer Freibad. Das soll sich ab dem 3. Juni aber wieder ändern. Foto: Fritsch

Seit diesem Sonntag dürfen die Freibäder im Kreis Calw wieder öffnen. Beispielsweise in Bad Liebenzell wird bereits gebadet; ab Donnerstag, 3. Juni, will nun auch Stammheim nachziehen. Dann können dort (unter gewissen Voraussetzungen) bis zu 1000 Gäste pro Tag schwimmen gehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Calw-Stammheim - Geimpfte, Genesene und Getestete genießen dieser Tage nach langer Zeit wieder viele Freiheiten, die den Menschen aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen und Monaten verwehrt geblieben waren. Dazu gehört in Kürze auch die Möglichkeit, das Stammheimer Freibad zu besuchen. Für Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni, ist die Öffnung geplant. Mehr als einen Monat später als vorgesehen; üblicherweise beginnt die Saison am 1. Mai.

"Wir möchten grundsätzlich am Konzept aus dem letzten Jahr festhalten, das wieder mithilfe des Pandemieplanes der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen erstellt wurde und der aktuellen Situation Rechnung trägt", heißt es in einer auf Anfrage unserer Zeitung versandten Mitteilung der Energie Calw GmbH (ENCW), die das Freibad unterhält. Die Gegebenheiten und Besonderheiten vor Ort seien mit in die Planungen eingeflossen.

Unter welchen Bedingungen haben Gäste Zutritt?

Wer älter als sechs Jahre ist, muss erstens ein gültiges Online-Ticket vorweisen und zweitens eine der drei Voraussetzungen erfüllen, an die derzeit unter anderem auch Restaurantbesuche geknüpft sind. Erforderlich ist entweder eine Bescheinigung für einen negativen, höchstens 24 Stunden alten Corona-Schnelltest (kein Selbst-Test), ein Nachweis über eine Corona-Impfung, die vor mindestens 14 Tagen "abgeschlossen" wurde, oder ein Genesungsnachweis, also ein PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Die ENCW bittet Besucher, etwa 15 Minuten vor dem eigentlichen Besuchsbeginn vor dem Freibad einzutreffen. Dort werden zunächst der Nachweis, dann das Online-Ticket kontrolliert.

Wie viele Besucher dürfen wann kommen?

Insgesamt dürfen pro Tag 1000 Gäste ins Freibad. Das sind immerhin mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Die damaligen Corona-Vorschriften hatten lediglich 420 Besucher täglich erlaubt; zudem hatte das Bad erst zum 1. Juli geöffnet.

Apropos geöffnet: geschwommen und gebadet werden kann in insgesamt vier "Schichten" oder Slots (engl. für Zeitfenster) zwischen 8 und 19 Uhr. Zwischen den Slots muss das Bad gereinigt und desinfiziert werden. Sportschwimmen ist für jeweils bis zu 200 Gäste von 8 bis 9.30 Uhr und von 17.30 bis 19 Uhr möglich. Familienzeiten sind für jeweils bis zu 300 Besucher von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Wo gibt es Eintrittskarten?

Eintrittskarten wird es ausschließlich online (unter www.freibad-stammheim.de) ab Dienstag, 1. Juni, zu kaufen geben. Die Tickets sind zudem personenbezogen und auf ein bestimmtes Zeitfenster festgelegt. Um mögliche Infektionsketten später nachvollziehen zu können, müssen außerdem nach den Vorgaben des Gesetzgebers Adress- und Kontaktdaten der Badegäste erfasst werden. Diese Daten wiederum sind im Bedarfsfall dem Gesundheitsamt zu melden. Nach vier Wochen werden die Angaben wieder gelöscht. Während des eingeschränkten Betriebs zahlen Erwachsene drei Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sowie sonst Ermäßigte zwei Euro Eintritt.

Welche Hygienemaßnahmen gelten außerhalb der Becken?

Generell gelten die bekannten Regeln. Jeder Gast muss vor dem Besuch seine Hände desinfizieren. Im Eingangsbereich sind Bodenmarkierungen im Abstand von 1,5 Metern angebracht, nur eine Person darf direkt an der Kasse stehen. Auf dem gesamten Gelände muss ein medizinischer Mund-Nasenschutz oder eine FFP2-Maske getragen werden, beispielsweise beim Weg zur Toilette. Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es nur auf dem direkten Weg zum Schwimmbecken, im Schwimmbecken selbst und am Platz auf der Liegewiese. Duschräume, Sammelumkleiden und Warmumkleideräume bleiben geschlossen, lediglich die Außenduschen am Beckenrand und die Einzelumkleiden können genutzt werden. Im oberen und unteren Bereich des Bades werden je zwei Damen- und Herren-Toiletten geöffnet. Der Bereich darf maximal von zwei Personen betreten werden. Zu den Schließfächern sind "Einbahnstraßen" eingerichtet. Auf den Liegewiesen steht jedem Badegast eine Liegefläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung.

Welche Hygienemaßnahmen gelten in den Becken?

Eine Einbahnstraßen-Regelung gilt auch im Schwimmerbecken. Hier werden Schwimmleinen eingezogen, maximal 60 Gäste können gleichzeitig schwimmen – immer nur in eine Richtung. Danach muss ausgestiegen, zurückgelaufen und von vorn begonnen werden. Überholen ist nicht zulässig. Der Abstand zum jeweils nächsten Schwimmer sollte rund drei Meter betragen.  Ein längeres Verweilen am Beckenrand ist nicht möglich.

Im Nichtschwimmerbereich können die Schwallbrause, die Massagedüsen und die Luftliegen mit einem Abstand von 1,5 Metern zueinander genutzt werden. Das Spielen mit Spielsachen wie Bällen oder Wurfscheiben ist nicht erlaubt.

In Planschbecken und Kleinkinderbereich sind zehn Quadratmeter pro Badegast/Kind vorgeschrieben, im Planschbecken sind maximal acht Kinder/Badegäste gleichzeitig erlaubt.

Welche sonstigen Angebote stehen zur Verfügung? Und welche nicht?

Die hohen Sprungtürme sind geschlossen; nur das Ein-Meter-Brett wird geöffnet. Die kleine Wasserrutsche kann ohne Einschränkungen genutzt werden, die große unter Einhaltung der Abstände, vor allem beim Anstehen. Das Hüpfkissen kann nicht genutzt werden. Die Anlagen für Volleyball, Basketball und Beachfußball sind geöffnet. Die gesamte Gastronomie bleibt dagegen geschlossen. Auch Strömungskanal und die Bodenblubber werden nicht betrieben.