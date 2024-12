Fragen in Waldmössingen

1 In der Einwohnerfragestunde beklagte sich der ehemalige Wintermarkt-Organisator Siegfried Erath, dass der Wintermarkt von der Stadt nicht beworben wird. Foto: Herzog

In der Einwohnerfragestunde der Ortschaftsratssitzung nutzten mehrere Bürger die Möglichkeit, auf Missstände im Ort aufmerksam zu machen.









Link kopiert



Wolfgang Kiefel beschwerte sich, dass er bei Antworten an die Stadtverwaltung nicht immer eine Antwort erhalte. „Seit längerem gilt in der Seedorfer Straße Tempo 30. Wann steht in dieser Straße endlich mal ein mobiles Blitzgerät, damit Raser geschnappt werden?“.