Fragen bleiben offen: Diese Folgen zieht Elch Erwins Streifzug durch die Ortenau nach sich

„Erwins“ Ausflug in den Schwarzwald hat im Herbst für Aufsehen gesorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen abgeschlossen – dennoch bleiben Fragen offen.
Elch Erwin, seit seiner Rückkehr in den Wildpark Pforzheim wiedervereint mit seinem Zwillingsbruder, fühle sich augenscheinlich pudelwohl. Das berichtet Wildpark-Förster Carsten Schwarz bei einem Telefonat mit unserer Redaktion. „Den Zwillingen geht es wunderbar. Die wachsen weiter und gedeihen. Sie sind spitzbübisch unterwegs und sehr Menschen zugewandt“, fasst der Wildtier-Experte zusammen und betont: „Der Erwin hat keinen Schaden genommen von seinem Ausflug.“