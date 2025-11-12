Baden-Württemberg führt Palantir ein. Wird die Datenanalyse-Software zur Superwaffe der Polizei – oder der Beginn permanenter Überwachung?
Trotz viel öffentlicher Kritik, trotz eines handfesten Streits in der grün-schwarzen Koalition, trotz einer Protest-Petition: Der Landtag hat final den Weg freigegeben für die Nutzung der Datenanalyse-Software des US-Unternehmens Palantir durch die Polizei. Am Mittwoch stimmten die Parlamentarier mit großer Mehrheit für eine entsprechende Änderung des Polizeigesetzes, damit die Polizei das Programm auch nutzen darf.