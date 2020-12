Fragen & Antworten Das sollten Sie über Corona-Impfungen wissen

Wo werden die Impfungen durchgeführt?

In ganz Deutschland sind regionale Impfzentren eingerichtet worden. In Baden-Württemberg gibt es neun sogenannte zentrale Zentren und rund 50 weitere "Kreisimpfzentren". Die sechs bevölkerungsreichsten Stadt- und Landkreise erhalten zwei weitere Zentren, alle anderen einen Standort. Zu Impfzentren umfunktioniert wurden verschiedenste Gebäude - in Baden-Württemberg beispielsweise ein Baumarkt, eine Tennishalle oder das Kulturzentrum Liederhalle in Stuttgart. An Impfzentren angedockt werden sollen mobile Impfteams, die etwa in Pflegeheime und Krankenhäuser gehen. Ob Impfberechtigte eine Benachrichtigung erhalten, ist aktuell unklar. Dies müsste jedoch über die Einwohnerämter erfolgen.

Warum eigentlich Impfzentren und nicht normale Arztpraxen?

Hintergrund ist, dass einige Impfstoffe bei minus 70 Grad gekühlt werden müssen, was nicht in jeder Praxis und Apotheke geht. In den Zentren können Impfstoffe in großen Mengen aufgebraucht werden, ehe sie verfallen. Zudem soll so auch ein Vorrang bestimmter Gruppen beim Impfen klarer durchzusetzen sein als in Arztpraxen, wie Gesundheitsminister Jens Spahn erläuterte. Nach dem Start in den Zentren sollen Impfungen über die Praxen weitergehen. Dies ist dann möglich, wenn etwa der Impfstoff von Moderna eingesetzt wird, der nicht so kalt gelagert werden muss wie der von Biontech. Wann dies sein wird, steht aktuell noch nicht fest.

Wo liegen die Impfzentren in der Region?

Die einzelnen Standorte sind wie folgt verteilt: DEKRA-Hotel Wart in Altensteig (Kreis Calw), Riedsteighalle in Dornstetten (Kreis Freudenstadt), Zollern-Alb-Kaserne in Meßstetten (Zollernalbkreis), Stadthalle Rottweil (Kreis Rottweil), Tennishalle in Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis), Kreissporthalle Tuttlingen (Kreis Tuttlingen), Freiburger Messe (Freiburg), Rheintalsporthalle in Lahr und Messe in Offenburg (Ortenaukreis), Paul-Horn-Arena Tübingen (zwei Impfzentren).

Wer führt die Impfungen durch?

Für Einsätze in Impfzentren, die für einige Monate in Betrieb sein sollen, ist extra Personal nötig. In Baden-Württemberg haben sich bereits 5000 Ärzte gemeldet, weiteres Personal soll folgen. Gesucht werden generell auch Dolmetscher, Reinigungs- und Sicherheitskräfte.

Wer wird zuerst geimpft?

Gesundheitsminister Jens Spahn will am 18. Dezember eine Impfverordnung unterzeichnen, diese dient auch als Rechtsgrundlage der Priorisierung. Diese basiert auf Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut (RKI) vor. Demnach gibt es drei Gruppen von Priorisierungen: Menschen über 80, Bewohner und Pflegekräfte in Seniorenheimen, Pflegepersonal in der ambulanten Altenpflege, Schwerkranke und medizinisches Personal, das einem besonders hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt ist (z.B. Notaufnahme). Die zweithöchste Priorität erhalten im Anschluss Menschen zwischen 70 und 80 Jahren sowie Mediziner, Demenzkranke und Behinderte in Heimen sowie deren Betreuer. Gruppe drei bilden Einsatzkräfte wie Feuerwehrleute und Polizeisten sowie Menschen ab 60.

Wie läuft eine Impfung ab?

Für Impfzentren gibt es jeweils eigene Konzepte, die von der An- und Abfahrt bis zur Gestaltung der Räume reichen. Um Warteschlangen und Gedrängel zu vermeiden, sollen Termine generell vorab online oder per Telefon vergeben werden. Experten empfehlen für Zentren meist Impfstraßen als Einbahnstraßen, um Patienten von Station zu Station zu lotsen - von der Anmeldung, wo die Impfberechtigung geprüft wird und man einen Aufklärungsbogen bekommen kann, bis zu einer Zone, wo man nach dem Impfen noch etwas bleiben kann. Es wird geschätzt, dass ein Durchlauf etwa 45 Minuten dauert.

Wie oft muss ich mich impfen lassen?

Die Impfung erfolgt in zwei Dosen, dazwischen liegt ein Abstand von etwa drei Wochen. Die gleichzeitige Vergabe von zwei Impf-Terminen wird angestrebt. Schon nach der ersten Impfung besteht ein gewisser Schutz, der vollständige Impfschutz in Form von Antikörpern ist jedoch erst nach zwei Dosen erreicht.

Was kostet die Impfung?

Die Impfung samt Beratung soll für alle Bürger kostenlos sein. Die Kosten teilen sich Bund, Länder und Krankenkassen. In der ersten Phase mit noch relativ wenig verfügbaren Dosen muss man aber seine "Anspruchsberechtigung" nachweisen. Beim Alter soll das einfach mit Personalausweis oder Pass gehen. Bei Personal im Gesundheitswesen, in der Pflege und der "kritischen Infrastruktur" wie der Polizei sollen es Arbeitgeber-Bescheinigungen tun. Wenn Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen an die Reihe kommen, sollen sie ein ärztliches Attest vorlegen müssen.

Wie kommt der Impfstoff in die Impfzentren?

Laut einem Sprecher des Landesverkehrsministeriums Baden-Württemberg in Stuttgart wird der Impfstoff vor allem in kleineren Fahrzeugen transportiert. Da der Impfstoff aktuell als begrenztes Gut gilt, sind als Transportmittel auch Geldtransporter im Gespräch. Sollten Lastwagen im Einsatz sein, dürften diese auch an Sonn- und Feiertagen fahren. Die Impfstoff-Lager werden dann von Sicherheitsdiensten bewacht.

Muss ich mich impfen lassen?

Selbst bei einem perfekt wirksamen Impfstoff würde die aktuelle Impfbereitschaft in Deutschland nicht ausreichen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Bundesregierung plant Info-Kampagnen und wirbt um Vertrauen. Dazu gehört das wiederholte Versprechen: Es geht um ein Impfangebot, keine Impfpflicht. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat im Bundestag sein Wort darauf gegeben.

Reicht der Impfstoff überhaupt für alle?

In einem ersten Schritt könnten nach der Zulassung laut Gesundheitsminister Jens Spahn "um die 400.000 Dosen ausgeliefert werden". Danach gebe es dann Woche für Woche mehr Dosen. Zunächst werde Deutschland den Impfstoff wie vereinbart aus den europäischen Verträgen bekommen, betonte der Minister. Dies seien bis Ende des ersten Quartals elf bis 13 Millionen Impfdosen. Später im Jahr komme dann die Lieferung von Impfdosen hinzu, die man bilateral mit den Herstellern vereinbart habe. Dies seien allein vom deutschen Hersteller Biontech 20 Millionen Dosen zusätzlich. Mit anderen aussichtsreichen Impfstoffherstellern wie Curevac, IDT und Moderna liefen die Verhandlungen noch. "Wir müssen durch den Winter durchkommen, ohne darauf setzen zu können, dass wir in großem Maße schon Impfstoff zur Verfügung haben", erläuterte Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Im ersten Quartal 2021 könne Deutschland von den Herstellern Biontech/Pfizer und Moderna wohl zusammen sieben Millionen Dosen erwarten. Weil jeweils zwei Impfungen erforderlich sind, können damit aber nur dreieinhalb Millionen Bürger "bedient" werden.

Wie viele Menschen sollten sich impfen lassen?

Medizinern zufolge muss eine Herdenimmunität bestehen, um zur Normalität zurückkehren zu können. Demnach müssten in Deutschland 60 Prozent durchgeimpft werden - und diese Bereitschaft sehen aktuell nur wenige.

Und nach der Impfung?

Auch wer bereits geimpft ist, sollte sich an die aktuellen Hygienevorschriften halten. Etwa an die Maskenpflicht: Unklar ist bislang nämlich noch, ob man das Virus trotz Impfung weiter verbreiten kann.