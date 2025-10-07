Frage an den Betriebsrat: Gibt es bei Mercedes künftig noch einen Bonus?

Die bestehende Vereinbarung gilt nur noch für das laufende Geschäftsjahr. Und dann? Betriebsratschef Ergun Lümali zeigt sich beim „Auto-Talk“ unserer Zeitung zuversichtlich.

Seit 1997 zahlt Mercedes-Benz seinen Beschäftigten eine jährliche Gewinnbeteiligung. Ob das auch künftig noch so sein wird, ist derzeit offen. Die Vereinbarung gilt nur noch für das laufende Geschäftsjahr. Damit ist die Auszahlung im kommenden Frühjahr zwar gesichert. In der gegenwärtigen Krise der Autoindustrie aber fragen sich viele Mitarbeiter, was danach passiert. Im „Auto-Talk“ unserer Zeitung hat sich der Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali sehr zuversichtlich in dieser Hinsicht gezeigt.

Der Bonus für das Jahr 2025, der im kommenden Jahr ausgezahlt wird, hatte schon bei den Verhandlungen für das derzeit laufende Sparpaket auf der Kippe gestanden. „Forderungen, sie deutlich zu kürzen, konnten wir als Betriebsrat abwenden“, sagte Lümali damals. Stattdessen wird noch einmal die bisherige Berechnungslogik angewandt, in die besonders der operative Gewinn und der Nettomittelzufluss (Free Cash Flow) eingehen.

Der Bonus bei Mercedes für 2025 dürfte geringer ausfallen

So viel wie fürs Geschäftsjahr 2024 (5220 Euro) wird es für 2025 wohl nicht geben, dämpft Lümali schon jetzt die Erwartungen. Die Ergebnisse werden wohl „nicht so doll“ ausfallen, sagte er am Montagabend, die genauen Zahlen müsse man abwarten. Dass das Unternehmen die freiwilligen Bonuszahlungen danach ganz einstellt, kann er sich allerdings nicht vorstellen.

Ergun Lümali beim Gespräch im Pressehaus Stuttgart Foto: Peter Stolterfoht

Mercedes-Betriebsratschef erwartet Unterstützung

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir aufgrund der Stärke und Solidarität unserer Mannschaft wieder eine Gewinnbeteiligung bekommen werden“, sagte der BR-Chef im Gespräch mit den Redakteuren Veronika Kanzler und Klaus Köster. „An genau solchen Themen sieht man, wofür die IG Metall eintritt, daran lassen wir uns messen. Und von daher bin ich zuversichtlich. Aber ich erwarte auch, dass wir die Unterstützung von der Belegschaft bekommen“, so Lümali.

Der 63-Jährige, der seit 2021 dem Gesamtbetriebsrat bei Mercedes-Benz vorsitzt und sowohl IG-Metall- wie SPD-Mitglied ist, nutzte die Frage nach dem Mitarbeiterbonus auch für Werbung in eigener Sache und erinnerte an einen bevorstehenden Termin: „Wir haben in ein paar Monaten Betriebsratswahl.“ Diese finden alle vier Jahre statt – das nächste Mal wieder im Frühjahr 2026.