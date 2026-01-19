Foul vor zweitem Gegentor?: SC Freiburg-Trainer Julian Schuster regt Änderung bei VAR-Eingriffen an

Soll der VAR auch eingreifen dürfen, wenn der Ball nicht im Spiel ist? Das fordert Julian Schuster – auch wegen eines Gegentreffer, den der SC Freiburg am Sonntag kassierte.
Als sich Lukas Kübler in der 49. Minute wieder aufgerappelt hatte, ging sein erster Weg zum Schiedsrichter. Denn unmittelbar bevor Elvis Rexhbecaj zum 2:0 für den FC Augsburg getroffen hatte, lag der Verteidiger des SC Freiburg kurz am Boden. Wieder auf den Beinen, kam Kübler gegen den Torschützen zu spät, Noah Atubolu im SC-Tor war machtlos.