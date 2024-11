Fotowettbewerb in Trossingen

1 Bei der Prämierung des Fotowettbewerbs freuen sich die Volksbank-Vorsitzenden Jörg Gompper und Stefan Kern (von links) sowie Christian Fischer, Professor an der Staatlichen Hochschule für Musik (rechts), über die kreativen Leistungen der beiden erfolgreichen Preisträger Jonas Sopa (Mitte) und Luka Knezevic. Foto: Ingrid Kohler

Gewinner des Fotowettbewerbs der Hochschule und der Volksbank ist Luka Knezevic. Wie er auf sein ausgewähltes Motiv kam und was das mit einem Schlagzeug zu tun hat, verriet er bei der Preisverleihung.









Link kopiert



Maximal vier Motive sammeln und bis Ende Oktober einreichen – das war die Aufgabe für die Studierenden der Hochschule für Musik in Trossingen, die am Fotowettbewerb in Kooperation mit der Volksbank Trossingen teilnahmen.