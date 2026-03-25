Fotowettbewerb im Haus der Natur: Magischer Moment

1 Gerald Nill erzielte den dritten Platz beim Fotowettbewerb „Die Schönheit des Hochschwarzwaldes“ im Haus der Natur. Foto: Nill Gerald Nill wurde mit seinem Foto vom Sonnenuntergang auf dem Belchen ausgezeichnet.







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Gerald Nill, freier Mitarbeiter unserer Zeitung, hat beim Fotowettbewerb „Die Schönheit des Hochschwarzwaldes“ den dritten Platz belegt. Der Jury, zu der Foto-Profis sowie Mitarbeiter aus Biosphärengebiet und Haus der Natur zählten, gefiel das eingereichte Bild „Sonnenaufgang am Belchen“ besonders gut. Veranstaltet wurde der Fotowettbewerb vom Fotografen-Netzwerk „Heimatlichter“. Die Heimatlichter veranstalteten im Winter eine viel beachtete Ausstellung im Haus der Natur auf dem Feldberg. Der Schnappschuss auf dem schönsten Schwarzwald-Berg gelang Gerald Nill, nachdem er im Winter auf Schneeschuhen von den Belchenhöfen auf den Gipfel gestapft war. In der Nacht war Neuschnee gefallen, der die Landschaft mit einer weichen Decke eingehüllt hatte. Beim magischen Moment des Sonnenaufgangs wurde die Landschaft in warmes Rotlicht getaucht. Den ersten Preis beim Fotowettbewerb „Die Schönheit des Hochschwarzwaldes“ belegte Wei-Liang-Lin, Platz zwei ging an Oliver Kusch, beide Preisträger fingen wolkenumwogte Schwarzwald-Tannen mit der Kamera ein.