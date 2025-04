Fotostudios in Empfingen und Rottenburg: Puderdose statt Photoshop für ein sicheres Passfoto?

Schützentag in Talheim Sportschießen kommt bei Jugendlichen gut an

Die Schützenvereine der Region sind ein „Lichtblick für die Gewaltprävention“, sagte Kreisoberschützenmeister Jürgen Kohler am Schützentag in Talheim. Gut so, denn die Zahl der jugendlichen Mitglieder in den Vereinen steigt.