Fotoshootings und regionale Feste: So lief 2025 für den Trachtenverein Triberg

Von regionalen Festen bis zum Bundesliga-Fotoshooting mit dem SC Freiburg: Der Trachtenverein Triberg blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und plant neue Höhepunkte.

Volles Programm hieß es auch in diesem Jahr wieder für die Mitglieder des Trachtenvereins Triberg im Schwarzwald, das ging laut einer Mitteilung aus der diesjährigen Hauptversammlung Triberger Schwarzwaldmuseum hervor. Immer wieder konnten die Trachtenträger bei Auftritten in der Stadt, in der Region und auch darüber hinaus den Namen „Triberg“ nach außen tragen.

Das Jahr begann im Frühjahr mit einer Tagung des Dachverbands „Bund Heimat und Volksleben“ das unter dem Thema „Trachten und Volkstänze“ in der Zunftstube der Narrenzunft Triberg abgehalten wurde. Eine feste Freundschaft besteht zum Brauchtumsverein in Bleibach. Von daher war der Trachtenverein beim traditionellen Maibaumstellen im Elztal mit einigen Trachtentänzen dabei.

Auch beim Ortenauer Trachtentag im „Freilichtmuseum Vogtsbauernhof“ in Gutach am letzten Mai-Sonntag war die Triberger Gruppe mit dabei. Und nur einen Monat später führte die nächste Präsentation erneut nach Gutach zur Neu-Eröffnung des dortigen Kurparks.

Eine besondere Frage

Eine besondere Anfrage erreichte die Triberger Trachtenträger im Frühsommer: Die Fußballprofis des heimischen Bundesliga-Vereins SC Freiburg, möchten sich stärker mit dem Schwarzwald identifizieren. Bei einem umfassenden Foto-Shooting wurde deshalb gemeinsam mit Spieler sowie Trachtenträgern aus Triberg und Gutach die neuen Trikots für die aktuelle Bundesliga-Saison vorgestellt.

Gemeinsam mit den Musikern der Stadt- und Kurkapelle Triberg ging es am ersten Juni zum „Deutschen Musikfest“ nach Ulm. Direkt unter dem Ulmer Münster formierte sich der lange Musikumzug in Richtung Neu-Ulm.

Zusammen mit dem Freundeskreis Triberg – Fréjus bewirteten die Vereinsmitglieder die Gäste des Triberger Stadtfestes am vereinseigenen Stand mit Fréjus-Wein. Schließlich wurde kurz vor Beginn der Sommerferien noch das schöne Jubiläum „100 Jahre“ vom Trachtenverein Reichenbach bei einem Festumzug durch die Hornberger Innenstadt unterstützt.

Ein Ausblick auf das kommende Trachtenjahr

Beim Reintonishof in Schönwald wurde darüber hinaus Ende September beim runden Geburtstag „40 Jahre“ des Trachtenvereins Schönwald durch den Triberger Verein mitgefeiert. Mit einem schönen Akzent beim „Deutschen Fest“ im Europa-Park in Rust Anfang Oktober fanden die Aktivitäten des diesjährigen Vereinsjahr ihren Abschluss.

Auch ein Ausblick auf das kommende Trachtenjahr stand im Blickpunkt der Hauptversammlung. Dabei dürfte der große Schwarzwälder Trachtenumzug im Rahmen des Triberger Schinkenfest vom 9. bis zum 10. Mai einer der Höhepunkte im kommenden Vereinsjahr sein.

Jahresbericht und Wahlen

Im Rahmen ihres Jahresberichts von Tanz- und Jugendleiterin Angelika Wiedel bedankte Sie sich bei den Trachtentänzern, die teilweise von Anfang an mit dabei sind. Die Kasse von Kassierer Berthold Schoch wurde von den Kassenprüfern Francesca Hermann und Martin Maier geprüft.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Stefan Hermann als zweiter Vorsitzender bestätigt, genauso wie Kassierer Berthold Schoch. Die bisherigen beiden Kassenprüfer Francesca Hermann sowie Martin Maier wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt.

Info zum Verein

Der Trachtenverein

wurde im Jahr 2015 gegründet. Er tritt bei besonderen Anlässen in der gesamten Region auf. Für die Abwicklung des Schwarzwälder Trachtenumzugs beim Triberger Schinkenfest zeigt sich der Trachtenverein federführend verantwortlich. Zum Verein gehört auch eine Tanzgruppe mit Kindern und Jugendlichen.