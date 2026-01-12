Fotoshootings und regionale Feste: So lief 2025 für den Trachtenverein Triberg

Von regionalen Festen bis zum Bundesliga-Fotoshooting mit dem SC Freiburg: Der Trachtenverein Triberg blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und plant neue Höhepunkte.
Volles Programm hieß es auch in diesem Jahr wieder für die Mitglieder des Trachtenvereins Triberg im Schwarzwald, das ging laut einer Mitteilung aus der diesjährigen Hauptversammlung Triberger Schwarzwaldmuseum hervor. Immer wieder konnten die Trachtenträger bei Auftritten in der Stadt, in der Region und auch darüber hinaus den Namen „Triberg“ nach außen tragen.