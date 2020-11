Fotos für den "Playboy" Jonas Haid aus Bad Imnau setzt Playmate in Szene

Das Shooting der attraktiven Influencerin mit Jonas Haid fand dann Anfang September in den Abendstunden in einer Strandbar in Pforzheim statt. Ein Vespa-Roller des Barbesitzers diente dabei als Kulisse für die Lifestyle-Aufnahmen, welche im italienischen Flair gehalten wurden.

Für Römmelt ging mit dem Auftritt im Playboy ein Traum in Erfüllung. Schon als junges Mädchen habe sie nämlich zu ihrer Mama gesagt: "Wenn ich mal groß bin, möchte ich in den Playboy – da sind die schönsten Frauen drin." 2019 hat sie übrigens auch an der Wahl zur Miss Germany teilgenommen.

Auch auf Instagram ist die 26-Jährige seit Anfang dieses Jahres richtig erfolgreich unterwegs und ihre Follower-Zahl schießt jetzt, nach dem Playboy-Shooting, geradezu durch die Decke. Über eine halbe Million Follower hat die junge Speyrerin dort – und deren Zahl wächst praktisch täglich. Römmelt: "Ich mache sehr viele Fotos und auch sehr hochwertige – die kommen auf der Plattform ziemlich gut an."

Haid schwört auf deutsche Kamertechnik

Unter den wenigen ausgewählten Fotografen, von denen sie sich ablichten lässt, ist nun auch Jonas Haid. Auf den Imnauer – er hat aktuell selbst 43.600 Follower auf Instagram – stieß Julia Römmelt durch eine Freundin, welche ebenfalls Fotos bei Jonas Haid machen ließ. "Die Fotos auf seiner Sedcard gefielen mir auf Anhieb", sagt das Playmate. Und so wurde spontan ein Fototermin auf halber Strecke zwischen Speyer und Bad Imnau vereinbart.

Die Lifestyle-Fotos von Jonas Haid mit Roller beim klassischen italienischen Aperitivo sind so gut geworden, dass eines davon für die Playboy-Dezember-Ausgabe verwendet wurde. Eine solch prominente Plattform ist für den Imnauer Fotografen inzwischen zwar nicht mehr ganz so neu – Fotos von ihm wurden schon für Fernsehreportagen auf ZDF, RTL oder VOX verwendet – aber dennoch eine tolle Anerkennung seiner Arbeit. "Es ist schon echt geil, Fotos von mir im Playboy zu sehen", meint der 28-jährige, der im Porträtbereich auf die Technik und Optik des einzigen deutschen Kamera- und Objektivhersteller Leica schwört.

Modeln als Ausgleich zum Büro-Alltag

Das Modeln macht Julia Römmelt übrigens nur in der Freizeit. Hauptberuflich ist sie in der Stadtverwaltung Speyer im Gebäudemanagement tätig und absolviert aktuell eine Weiterbildung an der Verwaltungshochschule. Sicherheitshalber hat sie vor dem Akt-Shooting deshalb ihren Arbeitgeber um Erlaubnis gefragt. Denn der Fokus liegt bei ihr auf dem eigentlichen Beruf, obwohl sie sehr viel positive Resonanz auf ihre Bilder auf Instagram und im Playboy erhalten hat.

Das nächste Foto-Shooting mit Jonas Haid ist übrigens auch schon vereinbart. Sofern es zeitlich passt soll es in Haids Foto-Loft stattfinden.