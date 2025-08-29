Fotos aus VIP-Bereich: Swift und Kelce zeigen sich nach Verlobung im Stadion

2 Er jubelt, sie wirft ihm einen verliebten Blick zu: Travis Kelce und Taylor Swift bei einem College-Football-Spiel. Foto: Charlie Riedel/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Es ist der erste gemeinsame Auftritt nach der überraschenden Verlobungs-Verkündung: Die Megastars Taylor Swift und Travis Kelce besuchen zusammen ein College-Football-Spiel in Kansas City.







Kansas City - Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Verlobung haben sich Taylor Swift und Travis Kelce zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden frisch verlobten Superstars besuchten am Donnerstagabend das College-Football-Spiel zwischen den Nebraska Cornhuskers und den Cincinnati Bearcats im Arrowhead-Stadion in Kansas City (Missouri).