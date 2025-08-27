Fotopoint in Bad Wildbad: Sich vor großen Lettern fotografieren

Neuer Anziehungspunkt nach Hollywood-Vorbild: Am Bad Wildbader Kurplatz wurde ein „Fotopoint“ aufgestellt. In Zeiten von Social Media ein „absolutes Muss“, so die Touristik-Leiterin
Jeder hat das Bild des weltberühmten weißen Hollywood-Schriftzuges in den Hills über Los Angeles vor den Augen. Aber auch hierzulande, in den knapp 11000 Gemeinden in Deutschland, sind sie jedem schon einmal begegnet – die überdimensionalen Schriftzüge des jeweiligen Ortes, der Stadt oder der Region. Im Fachjargon werden diese als Fotopoint, auf Deutsch: Foto- oder Aussichtspunkt, bezeichnet.