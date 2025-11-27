Fotokunst in Weil am Rhein: Licht-Blick und richtiger Augenblick

Rolf Frei sprüht auch mit 82 Jahren noch voller Ideen und ist voller Tatendrang. Derzeit bereitet er eine neue Ausstellung unter dem Titel „Licht-Blicke“ vor.
Der Gründer der Fotografischen Gesellschaft Dreiland ist nicht nur ein erfolgreicher Fotograf und Fotodesigner, der mehr als 20 viel beachtete Bildbände herausgegeben sowie Foto-Workshop-Reisen in zahlreiche Länder Europas, Afrikas und nach Russland unternommen hat, sondern er ist auch Galerist in Haltingen. Zudem war Rolf Frei, der mit seinem hohen Qualitätsanspruch an Fotos einen ausgezeichneten Ruf genießt, viele Jahre Dozent an der Fachhochschule Konstanz und gab sein umfangreiches, fundiertes Wissen an junge Fotografen und Fotodesigner weiter.