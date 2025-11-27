Fotokunst in Weil am Rhein: Licht-Blick und richtiger Augenblick

Der Gründer der Fotografischen Gesellschaft Dreiland ist nicht nur ein erfolgreicher Fotograf und Fotodesigner, der mehr als 20 viel beachtete Bildbände herausgegeben sowie Foto-Workshop-Reisen in zahlreiche Länder Europas, Afrikas und nach Russland unternommen hat, sondern er ist auch Galerist in Haltingen. Zudem war Rolf Frei, der mit seinem hohen Qualitätsanspruch an Fotos einen ausgezeichneten Ruf genießt, viele Jahre Dozent an der Fachhochschule Konstanz und gab sein umfangreiches, fundiertes Wissen an junge Fotografen und Fotodesigner weiter.

„Fotografie mein Leben“ Rolf Frei, der sich auch den audiovisuellen Medien widmet, in Haltingen aufgewachsen ist, dort am Eimeldinger Weg sein Atelier hat und zusammen mit seiner Frau Christine („sie ist meine beste Beraterin und macht selbst gute Fotos“) auch die Galerie Underground betreibt, ist seit mehr als 60 Jahren ein Meister fotografischer Inszenierungen. Sein kreatives Schaffen spiegelt sich in vielen Kalendern, Filmen, Multi-Mediaschauen, Kunst am Bau sowie in unzähligen Fotoprojekten wider. „Fotografie ist mein Leben“, sagt der Vater zweier erwachsener Kinder, der schon in jungen Jahren durch seinen Vater, ein begeisterter Hobbyfotograf, Zugang zur Fotografie bekommen und in der väterlichen Dunkelkammer seine ersten Filme entwickelt hat.

Filme produziert

Im Alter von 16 Jahren produzierte Rolf Frei zusammen mit Schulfreunden seine ersten Filme im Schmalfilmformat, zum Beispiel einer über das „Chanderli“, ein Kriminalfilm und einen über Cowboys. Die Faszination ließ ihn in den nachfolgenden Jahren nicht mehr los. Da war es naheliegend, dass er zuerst eine Fotografenausbildung bei Günter Hügin in Lörrach absolvierte ´(„bei ihm habe ich viel gelernt“), ehe er sein umfangreiches Wissen bei einem Studium an den Fachhochschule für Bildgestaltung und Phototechnik in Kiel und Köln vertiefte und erweiterte.

Das Sehen ist der Schlüssel

„Die Wahrnehmung und das Sehen ist der Schlüssel zur Fotografie“, hatte Rolf Frei schon früh erkannt. Wenn man ihn fragt, was einen guten Fotografen auszeichnet, nennt er beispielsweise Neugierde, Kreativität, Beharrlichkeit und Interesse an Menschen und Natur. Er war und ist immer ein Suchender nach einem außergewöhnlichen Motiv und der besonderen Perspektive. Seine Kamera hat er immer dabei. „Man muss den richtigen Augenblick erkennen und dann parat sein“, lautet das Credo des leidenschaftlichen Fotografen. Er denkt stets in Bildern und hat ein Motiv bereits im Kopf, wenn er zur Kamera greift. Dabei macht er von einem Motiv nur ganz wenige Fotos.

Prägende Zeit in London

Rolf Frei, der einst mit einer Fotoreportage über Polen vom europäischen Berufsverband ein Stipendium für einen einjährigen Aufenthalt in London gewonnen hat („das war für meine berufliche Karriere eine prägende Zeit“), hatte sich 1972 auf dem Schetty-Areal in Friedlingen als Werbefotograf selbstständig gemacht. Für namhafte Autofirmen wie Mercedes, Porsche, Volvo, Citroen und Fiat entwickelte er erfolgreich Werbe- und PR-Konzeptionen, setzte in reizvollen Gegenden die Autos ins rechte Licht, erwarb ein von Herzog & de Meuron geplantes Gebäude an der Riedlistraße in Friedlingen, richtete ein großes Studio ein und beschäftigte zu Glanzzeiten 17 Mitarbeiter. Trotz großen Erfolgs verabschiedete er sich Ende der 1980er Jahre von der Werbefotografie, gab 1990 seine Firma auf und übergab sie an Mitarbeiter. Fortan profilierte sich Rolf Frei als Einzelkämpfer, war verstärkt künstlerisch aktiv und realisierte danach nur noch eigene Projekte mit dem Schwerpunkt Natur und Mensch.

Künstlerische Freiheit

Ob Tierbilder in Südafrika oder Bilder aus der nächsten Umgebung – der renommierte Weiler Fotograf hat es immer verstanden, ein besonderes Motiv zu finden und den richtigen Augenblick festzuhalten. Künstlerische Freiheit war und ist ihm bis heute wichtig. Spannend und abwechslungsreich ist sein Berufsleben. Sein kreatives Schaffen, festgehalten mit allen Kamerasystem, analog wie digital, hat er auch in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen dokumentiert. Jetzt nutzt er verstärkt seine 2016 eröffnete Galerie „Underground“, ein Freiraum für Kunst, dazu, um auch seine eigenen Arbeiten und Projekte zu präsentieren. Solange Gesundheit und Augen mitmachen, will er die Herausforderung Fotografie annehmen, denn Fotograf ist für ihn „der schönste Beruf“.

Tausende Bilder

Derzeit macht sich Rolf Frei, wie er sagt, „auf eine lange Reise durch meine vielen Archivordner mit tausenden gespeicherten Bildern“. Denn seine nächste Ausstellung heißt „Licht-Blicke“ und wird Muster aus Licht und Schatten ebenso beinhalten wie Bilder aus der nächsten Umgebung und aus der Ferne: Das letzte Licht vor dem Sonnenuntergang auf einem Vulkan. Auf einer Zugfahrt nach Paris, Blicke aus dem Fenster, vorbeihuschende Lichtspiele, ein Selbstporträt auf einem Busch in Südafrika oder Sandstrukturen an einem Fluss im Tessin – all das und vieles mehr werden die Besucher in der Ausstellung im kommenden Jahr zu sehen bekommen. Diese Licht-Blicke sollen, wie Rolf Frei betont, magische Momente beim Sehen sein.