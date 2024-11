Fotokunst in Schiltach: Unter Anleitung des Profis entstehen beeindruckende Porträts

1 Schöne Porträts entstehen unter dem prüfenden Blick von Jens Braun (Zweiter von rechts). Foto: Ziechaus

Wer mit Licht zeichnen die Blicke fesseln will, muss nicht nur das Licht richtig einsetzen, sondern auch seine Modelle richtig setzen. Wie das geht, lernten die Besucher beim Fotoshooting unter der Anleitung des Schiltacher Künstlers Jens Braun.









Scharfe Blicke warf Fotokünstler Jens Braun in der Ausstellung im Museum am Markt in Schiltach auf die Arrangements der Besucher, die ihre Partner für ihre Fotos ins rechte Licht setzen wollten. Mit drehbarem Hocker, einer verstellbaren Lichtquelle und großem Reflektor hatte der Mediengestalter in seiner Ausstellung eine Szene für Porträts arrangiert und Besucher aufgefordert, mit ihrem Smartphone ihre Freunde zu fotografieren.