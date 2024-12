Zur Klosterweihnacht bei und in der Klosterkirche am Samstag, 7. Dezember, wird der Kalender öffentlich präsentiert und erstmals zum Verkauf angeboten.

Es ist bereits der elfte Kalender dieser Serie unter dem Motto „Stettens schöne versteckte Ecken“. Die Motive im Bild festgehalten haben das ganze Jahr über auf sehr hohem Standard die Fotofreunde Hechingen. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe war dann die Auswahl der etwa 20 Kalenderbilder aus den über 500 Einsendungen.

Premiere für Maren Wolf

otive wurden in ein Layout eingefügt, Bildtitel mussten verfasst werden. Dabei freuten sich die Fotofreunde, dass auch dieses Jahr Heiner Wolf die Zusammenarbeit mit seiner Werbeagentur angeboten hatte. Das Layout im neuen Kalender 2025 hat erstmals seine Tochter Maren Wolf gemacht.

Erlös kommt dem Stettener Klosterareal zugute

Ebenfalls am Gelingen beteiligt waren die Ortschaftsverwaltung Stetten mit Ortsvorsteher Otto Pflumm, die Mitglieder des Fördervereins Klosterkirche, mehrere Sponsoren und die Druckerei Wolfgang Stooß in Hechingen. Nicht zu vergessen die Stettener Vereine sowie viele freundliche Stettener, die den Fotofreunden Zugang zu Ihren Privatgrundstücken oder Wohnungen gewährt hatten.

Motiviert werden alle jedes Jahr aufs neue von der guten Resonanz auf diesen Kalender. In vielen Wohnungen bildet er einen schönen Jahresbegleiter an der Wand. Gleichzeitig unterstützt der Erlös des Kalenders die Arbeit des Fördervereins zum Erhalt des Stettener Klosterareals.

Der Kalender ist an der Klosterweihnacht am 7. Dezember ab 15.30 Uhr im Johannessaal zum Preis von 11,90 Euro erhältlich. Danach gibt es ihn beim Schuhhaus Müller in der Mühlhofstraße 10 zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten. Wer ihn sich nach Hause liefern lassen möchte, kann ihn telefonisch bei Matthias Büttner unter der Nummer 07471 / 621833 bestellen oder bei Hannes Reis unter 07471 / 6451. Möglich ist die Bestellung auch per E-Mail unter kontakt@fotofreunde-hechingen. de.