Die Fotoausstellung der VHS-Fotogruppe unter dem Titel „Blitzbändiger“ läuft von Montag, 23. September, bis Freitag, 14. März, und ist in der VHS-Galerie in Hechingen zu sehen. Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag, von 8 bis 12 Uhr, ohne Anmeldung zu besichtigen.

Obwohl der Name „Blitzbändiger“ die Beherrschung des Blitzlichts suggeriert, ist den Fotografinnen und Fotografen der Gruppe auch das Spiel mit natürlichem Licht ein wichtiges Anliegen, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS Hechingen. In der Ausstellung sind ausdrucksstarke Porträts, faszinierende Architekturfotografien, lebendige Tieraufnahmen und kreative Stillleben zu sehen – alle sowohl mit Blitzlicht als auch mit natürlichem Licht eingefangen.

Kunst des Lichts in verschiedenen Formen erleben

Die Gruppe besteht aus Fotografen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die gemeinsam die Schönheit des Moments im Bild festhalten. Die gezeigten Werke repräsentieren das breite Spektrum ihrer Arbeit und laden dazu ein, die Kunst des Lichts in ihren verschiedenen Formen zu erleben.

Die „Blitzbändiger“ verstehen die Fotografie als Kunstform, die ein breites Spektrum an Eindrücken, Momenten und Erfahrungen einfängt. Die Mitglieder der Gruppe erkunden die facettenreichen Bereiche der Porträt Objekt-, Natur- und Tierfotografie sowie Themen wie Kameratechnik, Bildbearbeitung und den Einsatz von externen Lichtquellen.

Monatliche Treffen in der VHS

Die monatlichen Treffen finden entweder in der VHS Hechingen oder an inspirierenden Outdoor-Orten in der näheren Umgebung statt. Dort tauchen sie abwechselnd in theoretische Grundlagen, praktische Übungen und spannende Aufgabenstellungen ein. In ihrer Ausstellung zeigen die Gruppenmitglieder ihre gelungensten Stücke des vergangenen Jahres.

Weitere Informationen bei der Volkshochschule Hechingen unter Telefon 07471/51 88 oder per E-Mail an vhs@vhs-hechingen.de.