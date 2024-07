Fotografien aus New York: Rob Hak stellt in Leica-Galerie aus – Fotografien aus dem Herzen des HipHop

1 Rob Haks Bilder sind nicht nur in Heidelberg zu sehen, sondern auch im Buch B-Boys Makin’ With the Freak Freak. Foto: Nädele

„Das Magische des Alltags“ als Beobachter mit der Kamera einzufangen, hatte sich der Rottweiler Rob Hak für seinen New-York-Trip vorgenommen. Das Ergebnis zeigt nun eine Ausstellung in der Leica-Galerie in Heidelberg mit Fotografien aus dem Kosmos von Graffiti/Subway Art, Rapmusik, DJs und Breakdance.









Link kopiert



Egal welches Equipment man verwendet – für Fotografen ist das Angebot, in einer Leica-Galerie auszustellen, so etwas wie der Ritterschlag. Der Rottweiler Rob Hak ist nun aufgenommen in diese „Tafelrunde“, um im Bild zu bleiben. Seit Freitag, 21. Juni, zeigt er in der Leica-Galerie Heidelberg unter dem Titel „B-Boys Makin’ With the Freak Freak“ Schwarz-Weiß-Aufnahmen eines knapp zweiwöchigen Aufenthalts in 2015 gemeinsam mit seinem Freund Frederik „Torch“ Hahn in New York.