Passbilder in Sulz

1 Führen Automaten für Passbilder dafür, dass Fotografen keine Aufträge mehr bekommen? (Symbol-Foto) Foto: Tomasz Zajda - stock.adobe.com

Sorgen Selbstbedienungsautomaten für Passbilder dazu, dass den Fotografen die Kundschaft ausgeht? Zwei Sulzer Fachleute haben eine klare Meinung dazu und erklären darüber hinaus, warum ihr Beruf zu einem der schönsten der Welt gehört.









Link kopiert



In Balingen schließt das Fotostudio Lengerer, in Rottenburg steht ein Selbstbedienungsterminal im Rathaus, an dem Kunden ihre Passbilder für einen Personalausweis selbst machen können. Wie sehen die Sulzer Fotografen diese Entwicklung?