1 Jan Walter mit einem seiner beliebten Motive, einer Trachtenträgerin in unterschiedlicher Gestaltung, sei es mit EKG-Kurve oder mit aufwendig gestalteten Flügeln. Foto: Heimpel

Trachtenträgerinnen, ein Hirsch und Kuckucksuhren – eigentlich sind es typische Schwarzwaldmotive. Doch Jan Walter verwandelt sie mit Pop-Art-Elementen in etwas Außergewöhnliches. Nun stellt er in Furtwangen aus.















Furtwangen - Eine eher ungewöhnliche Fotoausstellung kann man in den nächsten Wochen im Kunstraum der Volkshochschule (VHS) oberes Bregtal im ehemaligen Postkraftwagenhof sehen: Der Fotograf Jan Walter hat hier mit verschiedenen Motiven – ganz besonders mit diversen Schwarzwald-Motiven – gespielt und diese relativ spontan verfremdet.

Eine ganze Reihe interessierter Zuhörer war zur Vernissage dieser Ausstellung gekommen. Simone Simon von der VHS erläuterte bei der Begrüßung der Gäste, dass man auf Umwegen zueinander gefunden habe, nachdem Jan Walter zwar in Calw lebt, aber auch noch enge Beziehungen nach Furtwangen hat. Mit dieser Bilder-Ausstellung wolle die VHS wieder einmal etwas ganz Anderes bieten. Der Werbefotograf habe hier seinen Beruf auch zum Hobby gemacht, nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie. So ist nun im Kunstraum eine Ausstellung mit einer Auswahl aus den inzwischen mehreren hundert Werken dieser Schwarzwald-Pop-Art zu sehen.

Weiteres Standbein während Corona entwickelt

Im Gespräch erläuterte Jan Walter genauer, wie er zu diesem Hobby gekommen ist, das inzwischen auch mit seinem künstlerischen Ausdruck ein weiteres Standbein für sein berufliches Wirken darstellt. Denn mit Beginn der Pandemie brachen die Aufträge deutlich ein, vieles war nicht mehr möglich. Und so nutzte er die Zeit, um etwas Neues zu entwickeln.

Häufig sind es typische Motive aus dem Schwarzwald – Bäume, Wild und Tracht. Diese Motive nutzt Jan Walter allerdings dazu, um durch eine Komposition mit anderen Motiven und Techniken das ganze Bild zu entfremden und ihm einen ganz neuen Charakter zu verleihen. Beispiele sind ein Hirsch mit bunten Küssen, grelle Motive einer Kuckucksuhr oder eine fesche Trachtenträgerin als Engel mit strahlenden Flügeln.

Besondere Beziehung zu Furtwangen

Inzwischen konnte der Fotograf auch schon mehrere Ausstellungen realisieren. Sein besonderer Bezug zu Furtwangen wird bei einem weiteren Motiv deutlich, nämlich bei den Figuren der Furtwanger Fastnacht in poppiger Aufmachung mit dem Titel "S’got degege". Diese Motive aller Fastnachtsfiguren hat er inzwischen der Narrenzunft für die "Alte Färbe" geschenkt. Daher waren natürlich auch einige Mitglieder der Narrenzunft zur Vernissage gekommen.

Der Bezug zur Furtwanger Fastnacht kommt über seinen Großvater Leo Wangler, Gastwirt des Furtwanger Ochsen. Auch wenn er selbst mit seinen Eltern in Calw lebte, war Jan Walter regelmäßig in Furtwangen zu Besuch und natürlich auch an der Fastnacht aktiv, unter anderem als Furtwanger Hexe. Furtwangen war damit seine zweite Heimat – und so ist diese Ausstellung in Furtwangen für ihn etwas Besonderes.

Info: Wann die Ausstellung zugänglich ist

Die Ausstellung im Kunstraum der Volkshochschule (VHS) kann jeweils zu den Öffnungszeiten der VHS-Geschäftsstelle besichtigt werden: montags von 15 bis 18 Uhr und dienstags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Auch außerhalb dieser Zeiten ist eine Besichtigung – gerade für Gruppen – nach Anmeldung möglich. Zu sehen ist die Ausstellung bis zur kommenden Fastnacht.