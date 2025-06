Fuchur, der Drache, in Norwegen?

1 Eine außergewöhnliche Wolkenformation in Norwegen. Foto: Anton Haberstroh Nanu, ist das Fuchur, der Drache aus der Unendlichen Geschichte?







Nanu, ist das Fuchur, der Drache aus der Unendlichen Geschichte? Eine beeindruckende Aufnahme gelang Anton Haberstroh aus Hardt kürzlich in Norwegen. In der Nähe von Trondheim – beim Gaulosen Fjord – hielt er eine außergewöhnliche Wolkenkonstellation mit seiner Kamera fest. Diese erinnert an den Drachen Fuchur aus der Unendlichen Geschichte. Dieser vertraut immer auf sein Glück.