3 Andreas Langen und Kai Loges (rechts) stellen im Museum Jüdischer Betsaal in Horb aus. Foto: Lück

Auf den ersten Blick wirken die Fotos harmlos: Ältere Häuser, Menschen, der Blick ins Grüne. Doch das Haus ist aus Steinen gebaut, in denen Menschen vergast wurden. Und der Blick über den Sandkasten schweift aufs ehemalige Vernichtungslager Birkenau.

Horb - Fotograf Kai Loges sagt: "Ich frage mich schon, wie viel Grauen steckt noch in den Steinen?"

Loges und sein Kollege Andreas Langen aus Stuttgart haben die Dörfer rund um Auschwitz besucht. Dort recherchiert. Und das ganze in eine eindrucksvolle Ausstellung gegossen. Die wird jetzt im jüdischen Betsaal gezeigt.

Andreas Langen: "Ich war 2012 in Birkenau. Sollte dort etwas im Lager fotografieren. Dann habe ich auf einmal hinter dem Zaun ein Haus gesehen. Die ehemalige Villa des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß. So bin ich auf die Idee gekommen, in den Dörfern rund um Ausschwitz zu recherchieren. Bin ums Lager gegangen, durch eine Blechtür und stand vor den unmittelbaren Nachbarn der Menschenvernichtungs-Fabrik."

"Unbekannte Seite eines der meistfotografiertesten Orte der Welt"

Gemeinsam mit seinem Kollegen Kai Logis fing er an, zu recherchieren. Sagt: "Eigentlich wollten wir die andere, unbekannte Seite eins der meistfotografiertesten Orte der Welt zeigen. Doch wir haben schnell gemerkt, dass beide Seiten eng miteinander verknüpft sind."

Andreas hält für das Pressefoto das Bild von Lydia Skibicka-Marksimowisz. Sie hat die Ärmel hochgeschoben – am Ellenbogen die Tätowierung mit der Nummer "70072", die ihr in Birkenau in die Haut geritzt wurde. Kai Loges hält das Bild eines grau-verputzten Gebäudes in die Kamera. Über dem Eingang steht "Kommandantur".

Langen: "Lydia wurde als vierjähriges Kind ins Lager gesteckt. Musste dort medizinische Versuche von Mengele ertragen. Nach der Befreiung von Auschwitz wurde sie von Pflegeeltern in Oswiecim aufgenommen. Der Stadt, in der die Zivilangestellten der IG Farben untergebracht wurde. Die Nazis haben KZ-Häftlinge an die IG Farben ›vermietet‹. Jedes Jahr zum Tag der Auschwitz-Befreiung kommt Lydia in die Schule von Brzezinka. Das Dorf, in dem auch das graue Gebäude steht." Loges: "Die ehemalige SS-Kommandantur ist jetzt das Altenheim für Mitarbeiter des Auschwitz-Museums. Es macht einen schon nachdenklich, wenn man sieht, dass hier Menschen mit Lidl-Tüten reingehen. Im Obergeschoss wohnt hier Theoddzja Woitas. Sie sagt: "Es ist ruhig, praktisch und preiswert, hier zu wohnen. Wenn ich zum Fenster rausschaue, sehe ich über den Stacheldraht hinweg – im Erdgeschoss würde ich es nicht aushalten!"

Auch krass: Im ehemalige Büro von Lagerkommandant Rudolf Höß ist jetzt die Übernachtungsmöglichkeit für wissenschaftliche "Praktikanten" für das Auschwitz-Museum. Langen: "Da stehen jetzt die Ikea-Betten neben dem original Handwaschbecken von Höß. Im Raum, von dem aus der Lagerkommandant das massenhafte Töten und die Ausbeutung organisiert hat."

Einheimischen wurden vertrieben und Häuser abgerissen

Der Rundgang durch die Nachbarschaft des Todeslagers – und die Frage: Was zieht Menschen in die Nähe des Grauens? Strahlt die Materie der Gaskammern Böses aus?

Langer: "Man muss wissen, dass die Nazis vor der Errichtung des Lagers eine Sperrzone errichtet haben. Die Einheimischen, die dort wohnten, wurden vertrieben. Die Häuser in Brzezinka wurden abgerissen, das Material teilweise in den Lagern wieder verwendet. Nach der Befreiung kamen die Menschen wieder zurück. Ein Bewohner erkannte nur an einem bunten Vogelhäuschen im Baum, welches die Nazis offenbar unberührt ließen, sein ehemaliges Grundstück. Dann wurde wieder aufgebaut – auch mit Baumaterial aus dem Lager."

Loges: "Die Frage hat uns sehr beschäftigt: Wie viel Geist von Auschwitz steckt im Ort? Was steckt da in den Ziegeln? Und was bewegt die Menschen vor Ort? Von denen die meisten zurückgekehrt sind?"

Loges zeigt auf das Bild von Roman Rezon. 1946 geboren. Die Nazis hatten das Haus seiner Familie zu einer Gaskammer umgebaut. 1971 baut Rezon ein eigenes Haus in Brzezinka – auf dem Gelände, was ins Lager hineinreicht, neben der ehemaligen Kommandantur. Roman hat inzwischen ein Wald zum Lager hin gepflanzt, sagt: "So ist es besser: Wir müssen das Lager nicht sehen und von dort aus sieht uns niemand."

Die Nachbarschaft zum schlimmsten Ort deutscher Geschichte. Langer und Logis ist es gelungen, dieses Spannungsfeld dokumentarisch nüchtern aufzuarbeiten. Mit unprätentiösen Fotos. Und sachlichen Texten. Doch wer sich die Bilder anschaut und die Texte zu jedem Foto liest, kann die Frage ganz am Anfang hautnah nachvollziehen und findet seine ganz individuelle Antwort: "Wie viel Grauen steckt noch in den Steinen? Wie komme ich mit der Naturidylle neben der ehemaligen Menschenmassen-Vernichtungs-Fabrik zurecht? Kann ich mich da wohl fühlen?"

Die Menschen von Brzezinka, die sich vor die Kameras von Loges und Langer getraut haben, zeigen – es geht. Langen: "Die Nachbarn sind in diese Nachbarschaft geraten, ohne gefragt worden zu sein. Der Horror kam von außen, die Deutschen waren die Eindringlinge. Die Einheimischen waren verwurzelt, und mussten nach der Befreiung entscheiden, ob sie an dieser Verwurzelung festhalten oder die Wurzeln kappen. Das ist ein Dilemma, eine schwere Last!" Welche Last, das hat die Arge Lola eindrucksvoll dokumentiert.