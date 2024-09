Fotoausstellung in Altensteig: Habicht muss sich erst an das Objektiv gewöhnen

1 Tier- und Landschaftsaufnahmen von Jürgen Gauß werden bis Ende September im Foyer und Obergeschoss des Altensteiger Rathauses gezeigt. Foto: Köncke

Die Ausstellung mit Tier- und Naturaufnahmen von Jürgen Gauß im Altensteiger Rathauses läuft noch bis 29. September. Fotografiert hat er unter anderem Wildtiere in freier Landschaft, Blumen und faszinierende Schwarzwaldlandschaften.









„Ich war schon immer gerne in der Natur und finde es faszinierend, Wildtiere zu beobachten und zu fotografieren“ – das ist für den 55-jährigen Diplom-Ingenieur der Antrieb, sich am Wochenende halb in der Nacht auf den Weg zu machen, meistens in heimischen Gebieten, weil er sich dort besonders gut auskennt über die Zahl an Wildtieren, ihre Verhaltensweisen und an welchen Stellen sie häufig anzutreffen sind.