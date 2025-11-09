Fotoausstellung in Albstadt: Ein Denkmal für den Jahrgang 1975

Das Jubiläumsjahr geht zu Ende, die Festivitäten zum 50. Geburtstag der Stadt ebenso. Mit einer Fotoausstellung feiert der Verein Tal-Gang-Art die 50-Jährigen dieses Jahres.
Die „Kinder von Albstadt“, deren Schwarzweißporträts in der Technologiewerkstatt die Wände schmücken, sind aus Tailfingen, Lautlingen oder Ebingen – und genauso alt wie die Stadt, in der sie leben und die im Zuge der Kommunalreform in ihrem Geburtsjahr aus dem Zusammenschluss von neun Gemeinden hervorging. Sie leben gern in dieser Stadt, gehen spannenden Hobbys nach, die sie mit der Stadt und ihren annähernd 300 Vereinen verbinden, und stehen für erfolgreiche Familienunternehmen, traditionsreiche Handwerksfirmen und landwirtschaftliche Betriebe.