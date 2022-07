73 Die Gemeinschaft "Bauwagen 08" aus Baiersbronn hat den ersten Platz unseres Wettbewerbs gewonnen. Das Foto zeigt den jährlichen Ausflug nach Österreich, wo die Gruppe auf rund 2000 Metern Höhe zum Gipfelkreuz des Großarl gewandert ist. Foto: Kalmbach

Ob beim gemeinsamen Ausflug, bei der Vereinsfeier oder beim wöchentlichen Training: Wir haben euch gebeten, uns ein Foto von euren schönsten Momenten im Vereinsleben zu schicken. Nun wurden die Sieger unseres Foto-Wettbewerbs gekürt.















Oberndorf - In kaum einem anderen Land wird die Vereinskultur so großgeschrieben wie in Deutschland. Kurzum: Vereine haben hierzulande Tradition. Die Vereinskultur ist vielfältig, von Freizeit- über Sport- bis hin zu Musikvereinen ist für jeden etwas dabei. Vereine tragen ganz wesentlich zur persönlichen Entfaltung, dem Erhalt kultureller Traditionen und dem Zusammenhalt zwischen den Menschen bei.

Pandemie schränkt Vereinsleben ein

Während der Corona-Pandemie litten das soziale Miteinander und das Vereinsleben besonders stark. Sommerfeste, gemeinsames Grillen am Lagerfeuer, Ausflüge oder einfach nur das wöchentliche Treffen im Vereinsheim konnten kaum stattfinden. Vereine mussten sich überlegen, wie sie die Gemeinschaft und den Zusammenhalt unter diesen Einschränkungen weiter aufrechterhalten können. Umso schöner, dass das gemeinsame Miteinander nun nach vielen Monaten wieder möglich ist.

74 Gruppierungen schicken ihre schönsten Momente ein

Das Durchhalten durch diese schwierige Zeit hat sich gelohnt: Gemeinsam mit Alpirsbacher Klosterbräu hat der Schwarzwälder Bote viele attraktive Preise verlost. Vereinsmitglieder konnten uns ihre schönsten Momente einschicken, die zeigen, wie in ihrem Verein Gemeinschaft gelebt wird. Unter den zahlreichen Teilnehmern, 74 Gruppierungen nahmen teil, wurden die Gewinner mithilfe einer App per Losverfahren ermittelt.

Sieger kommen aus Baiersbronn, Villingen und Hausen im Killertal

Auf dem ersten Platz landete die Gemeinschaft "Bauwagen 08" aus Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Ihr eingeschicktes Foto zeigt ihren jährlichen Ausflug. Dieses Mal ging es nach Österreich, wo sie am Großarl auf ungefähr 2000 Meter Höhe zum Gipfelkreuz stiegen. "Jeder von uns hatte natürlich ein Alpirsbacher Getränk mit im Rucksack, das wir uns am Gipfelkreuz gegönnt haben", schreibt Bernd Kalmbach, der das Foto eingereicht hat. Die Gemeinschaft gewinnt damit eine von Alpirsbacher Klosterbräu gesponsorte Party für 30 Personen inklusive Getränke samt Ausschank- und Getränkewagen.

Den zweiten Platz belegt die Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen e.V.. Ihr Foto zeigt ihr alljährliches Käsvesper im alten Rathaus in Villingen, welches eigentlich im Dezember stattfindet, aus Pandemiegründen aber dieses Jahr im April nachgeholt wurde. Auch Oberbürgermeister Jürgen Roth sowie Kulturamtsleiter Lutz Schwarz waren dabei. Kommandant Volker Nofz reichte das Foto ein und schrieb dazu: "Tradition zu leben und zu bewahren, ist unser Ziel – und der Zusammenhalt und die Kameradschaft eine wahre Freude. Es ist mehr als ein Verein – es sind Freunde und Gleichgesinnte, die ihre Freizeit miteinander gestalten wollen."

Alle Einsendungen ab Platz 4 erhalten Trostpreis

Über den dritten Platz darf sich Christoph Wuhrer mit dem Musikverein Hausen im Killertal e.V. freuen. Als Vorsitzender sendete er ein Foto des Vereins bei einem "Fensterkonzert" ein. Da normale Konzerte nicht erlaubt waren, trafen sich die Musiker auf einer Kuhweide und spielten über das Killertal hinab. Die Hausener Bewohner konnten bei geöffnetem Fenster die Stücke mit verfolgen. Auch Wuhrer schreibt zum Foto: "Gemeinschaft heißt vertrauen, zusammenhalten, verstehen, unterstützen – kurzum: zweite Familie."

Die beiden Vereine gewinnen eine exklusive Brauerei-Tour in Alpirsbach inklusive Brotzeit und Alpirsbacher Bier für jeweils 20 Personen. Alle Einsendungen ab Platz 4 erhalten einen Trostpreis in Form von Getränkepaketen.

Der Schwarzwälder Bote und Alpirsbacher Klosterbräu bedanken sich für die zahlreichen Einsendungen und die schönen Einblicke in das Vereinsleben!