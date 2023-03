1 Hobbyfotograf Wolfgang Weber zeigte Irma Glatz die Aufnahme auf dem Display. Foto: Bohnert-Seidel

Drei ehrenamtliche Fotografen setzen derzeit die Bewohner der Senioreneinrichtung Kursana in Friesenheim in Szene. Die Aktion lässt die alten Menschen nicht nur aufblühen, sondern verblüfft sie auch. Die Ausstellung dazu kann besichtigt werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Jedes Gesicht hat seine Geschichte“, heißt die Aktion zur Porträtfotografie, die seit Mittwoch im Seniorenheim Kursana Einzug gehalten hat. Drei ehrenamtliche Fotografen – Rainer Schmid, Wolfgang Weber und Inés Oßwald – werden in den kommenden Wochen Bewohner im Porträt und in der Gemeinschaft fotografisch festhalten. Die Fotografen schafften von der ersten Sekunde an ein inniges und kurzes Band im Zwiegespräch von Angesicht zu Angesicht. Erzählt wird durch sie ein winziges Mosaiksteinchen aus den Leben der Bewohner.

Fotografen haben den Bewohnern ihre Hemmungen genommen

Draußen im Foyer reihten sich die Rollatoren und Rollstühle aneinander. Ein Teil des Versammlungsraums wurde zum Fotostudio. Bewohner, die sich zum Fototermin angemeldet haben, waren herausgeputzt. Humorvoll bemerkte Else Ehrenberger in ihrem Plüschmantel: „Bloß nicht auf die Schuhe achten.“ Harmonisch schmeichelte ihr zwischen Hausschuhen und dem adretten Rollkragenpullover die Farbe Lila. Schelmisch lächelt die 89-Jährige mit riesigen Perlenohrsteckern und Perlenkette. Oßwald, sie ist von Beruf Fotografin, setzte die Dame in Szene. „Das Kinn noch etwas höher. Ja, so ist das prima“, sagte die 44-Jährige.

Den alten Menschen nicht in Vergessenheit geraten lassen, ihm mit dieser Art der Fotografie ein Stück Würde und gesellschaftliche Präsenz verleihen, das ist die Intention von Weber und Oßwald an diesem Nachmittag. Kleine Gesprächsfetzen haben Nähe geschaffen und ließen Hemmungen purzeln.

Hobbyfotograf Weber ist eigentlich von Beruf Bäcker. Mit seiner Kamera ist er vielfältig unterwegs, aber dieses projektbezogene Fotografieren, den Menschen in seiner Echtheit im Blick, das habe ihn ins Kursana gebracht, erklärt er unserer Redaktion. In der Tür holte er die „Lady in Red“ ab, wie er Irma Glatz mit einem Kompliment begrüßte. Über ihrem weißen Pullover trug die Dame mit schwarzgefärbtem, raspelkurzen Haar einen roten Anzug. Auf das Alter angesprochen winkte sie ab: „Eine alte Kuh.“ Mit ihrer etwas wenig schmeichelhaften Selbstbeschreibung war sie nicht allein. Die beiden Fotografen radierten negative Formulierungen schnell aus den Köpfen, wenn sie den Hauptdarstellern das Porträt über das Display zeigten und vergrößerten. „So schlimm ist es gar nicht“, wurde oft gesagt.

Auch Margrit Bühler ließ sich fotografieren. Fast schien es, als wollte sie auf dem Absatz wieder kehrt machen. Spontan nahm sie Weber in den Arm und begleitete sie behutsam auf den Stuhl vor der schwarzen Leinwand. Der 50-Jährige schoss ein paar Bilder und kniete sich dazu vor sie hin. Als sie ihr Foto sah, stockte ihr kurz der Atem vor Ergriffenheit und Freude.

„Ich steh nicht gern im Mittelpunkt“, sagten sie alle, die an diesem Nachmittag ins „Fotostudio“ gekommen waren. Durch den schwarzem Hintergrund rückte auf dem Foto das Gesicht mit den Lebenslinien und den Augen, die eine ganze Lebensgeschichte erzählen, in den Fokus. Josef Mast aus Schuttern meinte zu Oßwald: „Jetzt werde ich schon 96.“ In diesen Satz packte er sein eigenes Erstaunen und besiegelte es mit einem erfrischenden Lächeln. Oßwald zeigte ihm die Porträtaufnahme und erhielt zum Dank ein: „Schön, sieht gut aus.“

Idee zu dieser Foto-Aktion hatte der Heimdirektor Stefan Lott

„Die Idee zu dieser Aktion hatte unser Direktor Stefan Lott“, erklärt Simone Homberg, Leitung Soziale Betreuung, auf Nachfrage unserer Redaktion. Den Bewohnern sollte damit ein besonderer Moment ermöglicht werden, bei dem es einzig um sie selbst gehe – und der dazu auch festgehalten wird. „Für die Menschen war es eine Erfahrung – auch emotional“, so Homberg.

Ausstellung

Die Porträts werden demnächst in der Senioreneinrichtung Kursana in einer Ausstellung zu sehen sein. Erst einmal geht es nun aber weiter mit dem Ablichten der Bewohner. Die ehrenamtlichen Fotografen Rainer Schmid, Wolfgang Weber und Inés Oßwald werden weiterhin im Seniorenheim Kursana in Friesenheim unterwegs sein. „Wann und in welcher Form die Fotos ausgestellt werden, werden wir dann noch bekanntgeben“, so Homberg.