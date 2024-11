Die Kinder der SG Kippenheim/Schmieheim hatten das große Glück, über ein Losverfahren des Südbadischen Fußballverbands 30 Karten für das Länderspiel Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina zugelost zu bekommen. Sieben Betreuer und 23 Kinder erlebten so Musiala, Rüdiger, Wirtz, Havertz oder Kimmich live im Stadion.

„Auf der Nordtribüne hatten wir einen guten Blick aufs Spielfeld und so konnten die Stars von morgen die Stars von heute beobachten, wie sie ihr Aufwärmprogramm abspulten“, heißt es in einer Mitteilung des Jugendtrainers Martin Bischof.

Als der Ball kurz nach dem Anpfiff schon im Netz lag, kannte die Freude kein Halten mehr. Auch die Tore zwei und drei bis zur Halbzeit wurden eifrig bejubelt. Bei den Fangesängen stimmten alle Kinder mit ein und immer wieder schwappte die Laola-Welle durchs Europa-Park-Stadion.

Die E-Junioren sprangen immer wieder auf und warteten auf die nächste Welle. Mit jedem Tor wurde das Raumschiff von Major Tom immer losgelöster und lauter mitgesungen.

Lokalmatador Oliver Baumann war nach dem Abpfiff mitten im Getümmel zu entdecken und bescherte den Kindern große Augen. „Als wir dann aus dem Stadion gingen, lief uns auch noch Nils Petersen über den Weg. Er hielt kurz an um ein Gruppenbild mit unseren Jungs zu machen, was das i-Tüpfelchen an diesen wunderschönen Fußballabend war“, so die Mitteilung. Vielleicht steht eines Tages eines der Kinder als Spieler in Freiburg auf dem Rasen.