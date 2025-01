Foto-Gilde in Schramberg: Unterwasser-Fotos und KI

Kranzablegung Schramberg setzt ein Zeichen gegen das Vergessen und gedenkt Opfern des Holocausts

Der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus habe eine hohe Bedeutung inne, gerade in Zeiten in denen rechte Politiker offen über „Remigration“ und „Deportationen“ sprechen. Dies verdeutlichte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in ihrer Rede.