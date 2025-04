Zum Auftakt einer Doppelausstellung anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen dem Fotoclub Nagold und dem Fotoclub Jesenice in Slowenien fand vor kurzem die feierliche Vernissage im Foyer der Volkshochschule (VHS) statt.

Die Ausstellung „Architektur und Abstraktes“ zeigt die beeindruckende Bandbreite fotografischen Schaffens der Mitglieder des Fotoclubs Nagold und ist noch bis zum 10. Juli in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Oberes Nagoldtal in Nagold zu sehen.

VHS-Leiter Mario Gotterbarm begrüßte die rund 50 Besucher und bedankte sich in seiner Ansprache für die langjährige Freund- und Partnerschaft zwischen der VHS und dem Fotoclub Nagold. Seit seiner Gründung im Jahr 1991 treffe sich der Fotoclub in den Räumen der VHS. Die regelmäßigen Treffen – von Beginn an ausgeschrieben in den Programmheften als Arbeitsgemeinschaft Fotografie – seien fester Bestandteil des Kursprogramms.

„Fotografie ist mehr als das Festhalten eines Moments“

Kimberly Miling, Fachbereichsleitung Kultur und Gestalten, führte mit Gedanken zur Kunstform der Fotografie in die Ausstellung ein: „Nach zahlreichen Ausstellungen mit Malerei und Mixed Media freuen wir uns besonders, nun Fotografien in den Mittelpunkt rücken zu dürfen. Fotografie ist mehr als das Festhalten eines Moments – sie schärft den Blick, macht Strukturen sichtbar und weckt Emotionen.“ Alexander Gorbachev am Saxophon umrahmte den Abend musikalisch.

Im Mittelpunkt der Vernissage stand die thematische Einführung in die Ausstellung selbst – gehalten von Armin Büchler vom Fotoclub Nagold, der zunächst den Bezug zum Semesterthema „Zusammen in Vielfalt“ hervorhob und in dem Zusammenhang unterstrich, dass die Kooperation mit dem Fotoclub Jesenice stets bereichernd war und angeregt hat, neue Perspektiven zu entdecken.

Die Besucher waren beeindruckt – besonders von den Interpretationen zum Thema „Abstrakt“. Beim anschließenden Rundgang durch die Ausstellung beantworteten die zahlreichen anwesenden Fotoclubmitglieder die Fragen der Gäste, speziell zu Bildgestaltungen und Aufnahmetechniken.

Zweiter Teil der Doppelausstellung ab dem 19. Juli

Da der Kursbetrieb während der Osterferien ruht, ist die Ausstellung des Nagolder Fotoclubs ab dem 28. April wieder in der VHS zu sehen. Im Anschluss folgt der zweite Teil der Doppelausstellung: „Grüße aus Slowenien – Fotoclub Jesenice stellt sich vor“, der am Samstag, 19. Juli, um 11 Uhr mit einer feierlichen Vernissage eröffnet wird – im Beisein einer Delegation aus Jesenice und im Rahmen des Nagolder Keltenfests.