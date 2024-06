1 Eine Maus bietet in Rottenburg Anlass zu Spekulationen und Untersuchungen. (Symbolfoto) Foto: Pakhnyushchyy - stock.adobe.com

Das Foto einer angeblich toten Maus im Brotregal eines Rottenburger Supermarktes entsetzt am Mittwoch viele Menschen. Die Lebensmittelüberwachung des Landratsamts schaltet sich sofort ein. Ihr Ergebnis macht den Fall erst recht mysteriös.









„Das ist eine Babymaus. Ich bezweifle, dass die da selber hingekrabbelt ist oder die Mutter sie da hingelegt hat. Für mich sieht es nach einem sehr dummen Streich aus“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook unter das Foto, das auf der Social-Media-Seite „Dein Rottenburg“ am Mittwochmorgen veröffentlicht wird. Es zeigt nach Angaben von „Dein Rottenburg“ ein „Brotregal beim Discounter in der Innenstadt“. Es ist ein Foto mit Ekelfaktor. Ungefähr in der Mitte des Bildes ist eine angebliche Maus zu sehen, die auf den Waren im Regal liegt.