Fotos von der Blütenpracht in Eutingen können gewinnen. Und so kann am Sonntag, 6. April, mitgemacht werden.

Im Rahmen der Aktion „Unsere Gemeinde blüht auf“, eine Initiative der Unternehmer-Initiative (UNI) Eutingen in Kooperation mit lokalen Vereinen unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Markus Tideman, findet am Sonntag, 6. April, die Eutinger Blumen Rallye statt. Jeder kann mitmachen und mit etwas Glück mitgewinnen, so die UNI in einer Mitteilung.

Und so geht´s: Die Teilnehmer müssen an diesem Tag (oder auch davor) in jedem der vier Ortsteile der Gemeinde Eutingen im Gäu jeweils vier Handy-Fotos von der Blütenpracht machen, die sich in Form von Tulpen und Narzissen längs den Straßen präsentiert. Danach gehen die Teilnehmer mit diesen Fotos am 6. April zwischen 14 und 16 Uhr zum „Blumenstand“. Diese finden sich am Rathaus in jedem der vier Ortsteile. Dort können die Teilnehmer einen „Stempel“ in der Teilnahme-Karte sammeln.

Um 17 Uhr erfolgt die Ziehung

Bis spätestens 16.45 Uhr können die Teilnahmekarte mit den vier Stempeln vor dem Rathaus Eutingen abgegeben werden. Um 17 Uhr erfolgt die Ziehung der Gewinner durch Bürgermeister Markus Tideman. Zu gewinnen gibt es 13 Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 500 Euro in lokalen Geschäften.

Die Teilnahmekarten für die Blumen Rallye gibt es in der Bäckerei Plaz, in der Metzgerei Odermatt, in der Engel-Apotheke, in der Arztpraxis Oberle, bei Getränke Digeser und im Blumengeschäft Flori in Weitingen – oder als Download unter www.uni-eutingen.de.

Hintergrund

Zum Verein

Die UNI Eutingen ist ein Netzwerk von 34 Unternehmern. Zielsetzung ist die Zukunft der Gemeinde Eutingen aktiv mitgestalten. Themen, Aktivitäten und Mitglieder unter www.uni-eutingen.de.