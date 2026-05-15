Forum Kunst in Rottweil: Karin Kneffel begeistert mit ihrer Ausstellung „Zurück am selben Ort“

Die Künstlerin Karin Kneffel hat im Forum Kunst in Rottweil eine großartige Eröffnung ihrer Ausstellung mit mehr als 300 Gästen und außerordentlich guter Stimmung gefeiert.
Es sind zwei alte Bekannte, die seit Samstag im Forum Kunst zu sehen sind, aber sie haben Format. Vor 30 Jahren hingen das Pfirsichbild und das lodernde Feuer der Düsseldorfer Künstlerin Karin Kneffel schon einmal hier. Ja, die beiden vierteiligen Gemälde mit den Maßen 7,10 x 2,40 Meter wurden sogar eigens für die damalige Ausstellung gemalt.