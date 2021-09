7 Jürgen Knubben begrüßt die Zuschauer am Freitagabend vor dem Schwarzen Tor. Foto: Siegmeier

Chillige Jazzrhythmen, spätsommerliche Temperaturen und "SchwarzARTtor" – eine Lichtprojektion, die staunen ließ: Rottweils Fußgängerzone wurde am Wochenende zur Kunst- und Kulturmeile.

Rottweil - Als beinahe magisch könnte man die Stimmung am Freitag- und Samstagabend rund ums Schwarze Tor bezeichnen. Mit seiner Lichtprojektion nutzte der Künstler Jonas Denzel das Rottweiler Wahrzeichen nicht nur als Projektionsfläche, sondern machte es selbst zum Kunstwerk. Hunderte Besucher verfolgen das Spektakel aus Licht, Farben, Klang und Rhythmus staunend und fasziniert.

Forum Kunst hat sich mit der Aktion nicht nur ein fulminantes Geschenk zum 50. Geburtstag serviert und dem Jazzfestverein einen spektakulären Festivalauftakt, sondern der Kunstverein hat den Besuchern zugleich gezeigt, was er so alles draufhat. Die Kooperation von Forum Kunst und Jazzfestverein kam jedenfalls bestens an und schreit förmlich nach einer Neuauflage. Jazz im Torbogen und dazu eine besondere Kunstaktion, das könnte auch ein neues Rottweiler Format werden. Wer weiß?!

Veranstaltung zweimal verschoben

Seinen 50. Geburtstag wollte der Rottweiler Kunstverein bereits im vergangenen Jahr feiern, doch coronabedingt musste die Veranstaltung zweimal verschoben werden. Am Freitagabend war es nun soweit: Der Verein hatte zum Empfang vor das Schwarze Tor geladen. "50 Jahre Forum Kunst, das bedeutet 50 Jahre Gegenwartskunst auf höchstem Niveau in einer historisch geprägten Stadt", betonte Jürgen Knubben. Das Einzugsgebiet des Kunstvereins sei groß, wozu vermutlich die großen Kunstaktionen und Kunstfeste, wie "Künstler machen Koffer für Rottweil", "Künstler machen Fahnen für Rottweil" und weitere beigetragen hätten. 16 der 183 Fahnen des großen Kunstfestes im Jahr 1974 wurden in den vergangenen Wochen unter dem Motto "Rottweil zeigt Flagge" am Rathaus gehisst. Seit gut einer Woche zieren viele weitere Fahnen der damaligen Aktion die Obere Hauptstraße. "Die Fahenn sind ein großer Schatz, über den wir auch nach 46 Jahren noch verfügen. Viele der Künstler, die damals Fahnen für die Aktion gestaltet haben, sind bereits gestorben, aber die Fahnen haben überdauert", so Knubben. Der Wiener Lyriker Ernst Jandl hatte seinerzeit zum Fahnenfest das, mittlerweile legendäre, Gedicht "183 Fahnen für Rottweil" geschrieben, das der SWR aufgezeichnet hatte und das nun zum Jubiläum abgespielt wurde. "Eine Fahne, die tickt, eine Fahne, die sich die Ohren zuhält, eine Fahne mit einer Schere, eine Fahne, die zusammenzuckt, eine Fahne, die sich duckt...", schallte es in Jandls unverkennbaren Wienerisch durch die Fußgängerzone. Das dürfte bei Manchem Erinnerungen geweckt haben...

Filmemacher und bildender Künstler

Auch Oberbürgermeister Ralf Broß überbrachte seine Glückwünsche und freute sich, dass das Geburtstagsgeschenk – die Lichtinstallation" – öffentlich gezeigt werde. Jonas Denzel, der für sein "Projection Mapping bekannt ist, und auch schon das Karlsruher Schloss, das Bauhaus Museum, oder das Ettlinger Schloss in Szene gesetzt hat, hat die Projektion im Auftrag des Forum Kunst kreiert. Denzel ist Filmemacher und bildender Künstler mit Schwerpunkten auf Projection Mapping, Videoinstallation und Dokumentarfilm. Er lebt und arbeitet in Karlsruhe. Bereits am Freitagabend verfolgten gut 500 Interessierte die Lichtprojektion, manch einer schaute sich das Spektakel dann am Samstag aber gleich nochmals an.

Der Samstag stand ganz im Zeichen des Jazzfestes. Jazzfestvorsitzender Simon Busch begrüßte hunderte Besucher zum Auftakt des Festivals in der Fußgängerzone und freute sich, dass das Festival nun, in kleinerer Version, aber immerhin, doch noch stattfinden kann. Die "Slampampers" und "The Next Movement" servierten Jazz, Soul und Funk im Torbogen – die Besucher genossen es sichtlich, mal wieder Kultur, Kunst und musikalische Rhythmen zu erleben. Und nach diesem musikalischen Auftakt dürfte sich vermutlich noch die eine oder andere Jazzfestkarte verkauft haben. Das Konzert mit Herbert Pixner am kommenden Donnerstag ist jedenfalls bereits ausverkauft.