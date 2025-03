Forum Kunst: Bei Gerhard Langenfeld ist schwarz eben nicht gleich schwarz

1 „Minimal Music meets Minimal Art“: Julia Guhl gab vor den Werken Gerhard Langenfelds musikalische Kostproben Foto: Siegmeier

Die Eröffnung der Ausstellung „Bilderdenken“ mit Arbeiten von Gerhard Langenfeld traf im Forum Kunst auf ein sehr großes Publikumsinteresse. Und dann gaben Jo Aiple und Julia Guhl auch noch Kostproben ihres Konzertprogramms.









Langendfeld lädt mit seinen Bildern geradezu ein, sich in sie hineinzudenken, ja noch viel mehr. Man möchte am liebsten in sie hineintauchen. Hinter die schwarzen Elemente blicken, erkunden, was es mit den Farben dahinter auf sich hat. In die Tiefe gehen. Was verbirgt sich im gelben, blauen oder roten Schein?