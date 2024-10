1 Foto: Schwarzwälder Bote

Kritik an den Thesen von Clemens Fuest äußert unser Leser Simon Langenbacher aus Villingen-Schwenningen.









Link kopiert



Wir müssen endlich an die Nachfrage denken. Clemens Fuest bedient mit seiner Aussage „In Deutschland werde so wenig gearbeitet wie in keinem OECD-Land“ leider ein sehr übliches Framing, welches sich auf eine statistische Unsauberkeit stützt.